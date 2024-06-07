Власти Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве с «Почтой России»

Документ подразумевает взаимодействие сторон для обеспечения потребностей в почтовой связи на территории республики и повышения доступности почтовых услуг, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Соглашение подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

Как писали Юга.ру, 6 июня на ПМЭФ-2024 власти Адыгеи и «Логистический центр Адыгея 4» (входит в ГК «Ромекс Group») подписали соглашение о строительстве склада маркетплейса Ozon (уже второго по счету в республике). Как отметил Мурат Кумпилов, на ПМЭФ-2024 власти республики планируют подписать сразу несколько соглашений, в том числе с «Газпромбанком» и Всероссийской федерацией самбо.

Одним из итогов экономического форума прошлого года для Адыгеи стало инвестсоглашение с холдингом AVA Group о строительстве промпарка «Псекупс».