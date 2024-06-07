Власти Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве с «Почтой России»

Адыгея

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  • Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков © Фото Алексея Гусева
    Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков © Фото Алексея Гусева

7 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме власти Адыгеи и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подразумевает взаимодействие сторон для обеспечения потребностей в почтовой связи на территории республики и повышения доступности почтовых услуг, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Соглашение подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

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Также стороны предусмотрели обеспечение кадрами Управления федеральной почтовой связи Адыгеи и комплекс мероприятий для исполнения поручения зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Глава Адыгеи отметил значимость развития услуг почтовой связи, особенно в сельской местности, где почта является значимым центром социальной инфраструктуры.

Как писали Юга.ру, 6 июня на ПМЭФ-2024 власти Адыгеи и «Логистический центр Адыгея 4» (входит в ГК «Ромекс Group») подписали соглашение о строительстве склада маркетплейса Ozon (уже второго по счету в республике). Как отметил Мурат Кумпилов, на ПМЭФ-2024 власти республики планируют подписать сразу несколько соглашений, в том числе с «Газпромбанком» и Всероссийской федерацией самбо.

Одним из итогов экономического форума прошлого года для Адыгеи стало инвестсоглашение с холдингом AVA Group о строительстве промпарка «Псекупс».

Адыгея Мурат Кумпилов Почта Санкт-Петербург Форумы Экономика

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