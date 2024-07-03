В Краснодарском крае искусственный интеллект будет отслеживать загруженность остановок

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В города Краснодарского края внедрят ИИ-решение для планирования графиков и маршрутов общественного транспорта. Первым городом станет Сочи

3 июля генеральный директор компании NtechLab Алексей Паламарчук в разговоре с ТАСС сообщил, что в Краснодарском крае планируют внедрить сервис для планирования маршрутов городского транспорта. Он будет работать на основе искусственного интеллекта в совокупности с видеокамерами.

Читайте также:

Сервис будет анализировать данные о загруженности остановок каждые пять минут. На основе полученных данных власти смогут корректировать маршруты общественного транспорта. Первые такие системы разработчик собирается внедрить в Сочи и других городах региона.

«Сегодня наше решение очень ждут в регионах, ведь оно позволяет не только грамотно спланировать маршруты общественного транспорта в новых районах, но и проанализировать загруженность действующих направлений», — отметил Паламарчук.

Он добавил, что продукт поможет бороться с «серыми» маршрутами.

Как писали Юга.ру, на Восточном обходе Краснодара с 3 июля ограничат движение транспорта. До 31 августа на съездах развязок на 1336-м и 1339-м километрах будут менять асфальтобетонное покрытие.

Общественный транспорт Сочи Технологии Транспорт

Новости

В отделениях «Почты России» в Краснодарском крае появились зоны самообслуживания
В Краснодарском крае искусственный интеллект будет отслеживать загруженность остановок
РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею
Кавказский заповедник полностью запустил туристический маршрут «Через горы к морю». Ранее на нем ремонтировали тропу
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад
Муфтият Дагестана все же временно запретил носить никабы в республике

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
Вчера, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
Вчера, 18:29
«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
В Краснодаре его бесплатно покажут 5 и 6 июля
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад
Сегодня, 12:38
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад

Реклама на сайте