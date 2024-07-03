В Краснодарском крае искусственный интеллект будет отслеживать загруженность остановок
В города Краснодарского края внедрят ИИ-решение для планирования графиков и маршрутов общественного транспорта. Первым городом станет Сочи
3 июля генеральный директор компании NtechLab Алексей Паламарчук в разговоре с ТАСС сообщил, что в Краснодарском крае планируют внедрить сервис для планирования маршрутов городского транспорта. Он будет работать на основе искусственного интеллекта в совокупности с видеокамерами.
Сервис будет анализировать данные о загруженности остановок каждые пять минут. На основе полученных данных власти смогут корректировать маршруты общественного транспорта. Первые такие системы разработчик собирается внедрить в Сочи и других городах региона.
«Сегодня наше решение очень ждут в регионах, ведь оно позволяет не только грамотно спланировать маршруты общественного транспорта в новых районах, но и проанализировать загруженность действующих направлений», — отметил Паламарчук.
Он добавил, что продукт поможет бороться с «серыми» маршрутами.
Как писали Юга.ру, на Восточном обходе Краснодара с 3 июля ограничат движение транспорта. До 31 августа на съездах развязок на 1336-м и 1339-м километрах будут менять асфальтобетонное покрытие.