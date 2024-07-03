На Восточном обходе Краснодара на два месяца ограничат движение транспорта
В Краснодарском крае 3 июля на развязках трассы М-4 «Дон» стартует ремонт дорог
«Автодор» сообщил, что с 3 июля на трассе М-4 «Дон» ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтом дорог на Восточном обходе Краснодара.
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До 31 августа на съездах развязок на 1336-м и 1339-м километрах будут менять асфальтобетонное покрытие. Рабочие будут заниматься ремонтом в вечернее и ночное время — с 21:00 до 06:00. Водителей просят заранее планировать поездки, учитывая вводимые ограничения.
Как писали Юга.ру, светофор на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе не работает несколько дней. Движение автомобилей и пешеходов регулирует сотрудник ГИБДД.
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