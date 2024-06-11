Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии открыл высокогорный байк-парк
Байк-парк открылся в горах Карачаево-Черкесии. Велосипедистам доступны трассы четырех уровней сложности
7 июня Минтуризм Карачаево-Черкесии сообщил об открытии байк-парка на всесезонном курорте «Архыз». На его территории расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и трассы четырех уровней сложности протяженностью более 20 км, пролегающие через хвойный лес.
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Подняться с велосипедом можно только в кабинках, маркированных значком велосипедиста, сообщили в министерстве туризма и курортов КЧР. Байк-пасс для подъёма на канатной дороге можно оформить в кассе курорта.
Как писали Юга.ру, первая высокогорная площадка для регистрации брака открылась на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Выездные церемонии бракосочетания будут проводить всё лето 24 числа каждого месяца.