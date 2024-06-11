Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии открыл высокогорный байк-парк

Байк-парк открылся в горах Карачаево-Черкесии. Велосипедистам доступны трассы четырех уровней сложности

7 июня Минтуризм Карачаево-Черкесии сообщил об открытии байк-парка на всесезонном курорте «Архыз». На его территории расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и трассы четырех уровней сложности протяженностью более 20 км, пролегающие через хвойный лес.

Подняться с велосипедом можно только в кабинках, маркированных значком велосипедиста, сообщили в министерстве туризма и курортов КЧР. Байк-пасс для подъёма на канатной дороге можно оформить в кассе курорта.