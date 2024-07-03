Кавказский заповедник полностью запустил туристический маршрут «Через горы к морю». Ранее на нем ремонтировали тропу

Краснодарский край

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  • Кавказский заповедник © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кавказский заповедник © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кавказский заповедник полностью открыл один из старейших в стране туристических маршрутов «Через горы к морю»

2 июля Кавказский заповедник сообщил, что снял ограничения на туристическом маршруте №30 — «Через горы к морю». Ранее из-за разрушения тропы был закрыт участок между Гузерипльским и Армянским перевалами.

От Анапы до Дербента:

Как рассказали в пресс-службе заповедника, повреждение было серьезным — за зиму сошедшие лавины и грязевые массы «отутюжили» склон. Государственные инспекторы вручную восстанавливали участок в течение нескольких недель.

Из-за ремонта тропы туристам, начинающих путь с Яворовой поляны, приходилось делать крюк, чтобы попасть в приют Фишт. Сейчас дорога полностью подходит для передвижения пешком.

Остается закрыт маршрут №12 «Урочище Имеретинка». На высоте от 2500 метров лежит снег, поэтому инспекторы не могут обустраивать туристическую стоянку.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида.

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Кавказский заповедник полностью запустил туристический маршрут «Через горы к морю». Ранее на нем ремонтировали тропу
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