От Анапы до Дербента. В России появится веломаршрут протяженностью 1800 км

Краснодарское региональное отделение Русского географического общества сообщило Юга.ру, что разрабатывает новый веломаршрут от Черного до Каспийского моря. Он пройдет практически по всем регионам Северного Кавказа. Протяженность трассы составит 1800 км, она свяжет Анапу и Дербент.

«Замысел — проехать от Анапы, начала Кавказских гор, до славного города Дербента. Фактически от моря до моря. Но тут вся соль — как проехать. Вот над этим мы сейчас и работаем. Необходимо ответить на массу технических вопросов, оценить состояние и качество дорог, безопасность. Маршрут должен пройти по красивейшим местам Северного Кавказа, в том числе познакомить путешественника с его богатой историей», — прокомментировал сотрудник Краснодарского отделения РГО Сергей Ткач.

Новый маршрут будет доступным для велосипедистов со средней степенью подготовки.