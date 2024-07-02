В центре Краснодара на месяц ограничат движение транспорта

© Скриншот фото из телеграм-канала «Департамент городского хозяйства и ТЭК»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Департамент городского хозяйства и ТЭК»

Краснодарский водоканал начал ремонт трубопровода на улице Гимназической. Там до 2 августа ограничат движение транспорта

Краснодарский департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса сообщил, что со 2 июля по 2 августа по улице Гимназической от Фрунзе до Кирова будет ограничено движение транспорта.

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На этом участке начались ремонтные работы. Специалисты водоканала заменят участок трубопровода протяженностью 130 метров. Воду отключать жителям района не будут.