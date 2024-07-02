В центре Краснодара на месяц ограничат движение транспорта
Краснодарский водоканал начал ремонт трубопровода на улице Гимназической. Там до 2 августа ограничат движение транспорта
Краснодарский департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса сообщил, что со 2 июля по 2 августа по улице Гимназической от Фрунзе до Кирова будет ограничено движение транспорта.
На этом участке начались ремонтные работы. Специалисты водоканала заменят участок трубопровода протяженностью 130 метров. Воду отключать жителям района не будут.
Как писали Юга.ру, у жителей поселка Плодородный рядом с парком «Краснодар» регулярно возникают проблемы с водоснабжением. В конце июня воды не было четыре дня.