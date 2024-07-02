Сочи и Нальчик свяжут прямые авиарейсы

Кабардино-Балкария, Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания Red Wings 14 июля запускает прямые рейсы из аэропорта Сочи в столицу Кабардино-Балкарской Республики. Время в пути составит 1 час 5 минут

2 июля аэропорт Сочи сообщил, что курорт свяжут прямые рейсы со столицей Кабардино-Балкарии — Нальчиком. Компания Red Wings запускает авиасообщение с 14 июля.

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Из Сочи по воскресеньям вылеты назначены на 07:00, обратные рейсы из Нальчика — на 08:55. По вторникам борт из Сочи отправляется в 08:05, из Нальчика — в 10:00. Время в пути составит 1 час 5 минут.

Как писали Юга.ру, авиакомпания iFLY начала выполнять рейсы между Сочи и двумя городами Дальнего Востока — Читой и Хабаровском.

Кроме того, аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года. Перелеты будут проходить каждый вторник и субботу.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм Сочи

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