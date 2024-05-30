Между Сочи и Дальним Востоком возобновили рейсы. Их будут выполнять дважды в неделю
Крупная авиакомпания будет выполнять рейсы из аэропорта Сочи в Читу и Хабаровск и обратно
29 мая пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что авиакомпания iFLY начала выполнять рейсы между курортом и двумя городами Дальнего Востока — Читой и Хабаровском. Полеты запланировали дважды в неделю.
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Рейсы будут выполнять по расписанию:
- прилет из Сочи в Хабаровск — по четвергам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям;
- прилет из Сочи в Читу — по понедельникам и четвергам, обратно— по средам и субботам.
Из Дальнего Востока на курорт и обратно пассажиров доставит борт Airbus A-330 вместимостью до 370 человек.
Полеты между Сочи и Хабаровском выполняются с июня по сентябрь с 2020 года. В 2020 году рейсы осуществляла авиакомпания «Россия», в 2021 — «Икар», а с 2022 года — iFLY. За три года по данному направлению выполнили 103 рейса и перевезли более 58 тыс. пассажиров.
Авиасообщение между Сочи и Читой впервые началось в июне 2023 года с авиакомпанией iFLY. Летом прошлого года перевозчик выполнил 16 рейсов и доставил порядка 10 тыс. пассажиров.