Сочи и Якутск свяжут регулярные беспосадочные рейсы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиаперевозчик iFLY запускает регулярные беспосадочные рейсы из Якутска в Сочи и обратно

Пресс-служба международного аэропорта Якутска имени П.А. Ойунского сообщила, что первый полет ожидается 1 июня. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам на широкофюзеляжном самолете Airbus A330 вместимостью до 370 пассажиров.

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Из Сочи воздушное судно будет отправляться в 02:15, из Якутска — в 17:50. Время в пути составит не менее 7 часов 35 минут. Полетная программа будет действовать в течение всего летнего сезона и продлится до 12 октября 2024 года.

Билеты уже доступны для приобретения. Так, полет из Сочи в Якутск 1 июня обойдется минимум в 21 тыс. 791 рубль.

Термин беспосадочный перелёт применяется к обозначению любого полёта, который не подразумевает запланированных промежуточных посадок. В одном аэропорту взлетел, в другом сел. Однако беспосадочный полёт не является синонимом словосочетания прямой рейс. Последний допускает сколько угодно остановок по пути. Прямота его заключается вовсе не в отсутствии промежуточных посадок, а в отсутствии пересадок.

Как писали Юга.ру, в июне популярный авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Нижневартовск — Сочи. 

Авиация Аэропорты

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