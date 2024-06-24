В Японском саду Краснодара пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных

Японский сад Краснодара приглашает жителей и гостей города 6-7 июля на фестиваль в честь праздника Танабата (12+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 6-7 июля двухдневный летний фестиваль в честь праздника Танабата.

В программе:

чайная встреча (Chakai) от японской школы Урасэнке;

выставка предметов и атрибутов чайного искусства;

празднование дня влюблённых Танабата.

Chakai — открытый показ японской чайной церемонии, который проводится согласно сезонности в разные времена года. Мастер расскажет о смысле ритуала, традициях, истории его становления и значении в жизни японцев. После этого гости смогут сами попробовать приготовить чай маття.

Также гостей в старинном народном доме Коминка ждет выставка посуды, где можно познакомиться с разнообразием редких и уникальных предметов чайного искусства. Завершится фестиваль написанием заветных пожеланий.

Узнать подробности и забронировать места можно по ссылке.