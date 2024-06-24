В Японском саду Краснодара пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Японский сад Краснодара приглашает жителей и гостей города 6-7 июля на фестиваль в честь праздника Танабата (12+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 6-7 июля двухдневный летний фестиваль в честь праздника Танабата.

Читайте также:

В программе:

  • чайная встреча (Chakai) от японской школы Урасэнке;
  • выставка предметов и атрибутов чайного искусства;
  • празднование дня влюблённых Танабата.

Chakai — открытый показ японской чайной церемонии, который проводится согласно сезонности в разные времена года. Мастер расскажет о смысле ритуала, традициях, истории его становления и значении в жизни японцев. После этого гости смогут сами попробовать приготовить чай маття.

Также гостей в старинном народном доме Коминка ждет выставка посуды, где можно познакомиться с разнообразием редких и уникальных предметов чайного искусства. Завершится фестиваль написанием заветных пожеланий.

Узнать подробности и забронировать места можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Баскет-холле» 27 июня пройдет масштабное музыкальное шоу при свечах «Синестезия». Прозвучат композиции Aнтонио Вивальди, Людвига Йоранссона, Рамина Джавади и других авторов.

Афиша Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Праздники Развлечения Фестивали Японский сад

Новости

В Анапе создали настольную игру, посвященную истории города-курорта
В Туапсинском районе Кубани планируют возродить чайные плантации
Пробки к Черному морю: затор на М-4 от Горячего Ключа растянулся почти на 10 км
В Японском саду Краснодара пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных
Жара не пугает: в Краснодаре на входе в Японский сад в скопилась огромная очередь
В Новороссийске появился «Писающий мальчик»: делимся видео и комментариями

Лента новостей

«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Сегодня, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию
Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары 36 °С, а городские аттракционы не будут работать днем
Сегодня, 10:34
Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары 36 °С, а городские аттракционы не будут работать днем
От саманок до модернизма
Сегодня, 09:30
От саманок до модернизма
Экскурсовод Динар Бурангулов проведет лекцию об архитектурных стилях Краснодара

Реклама на сайте