В Японском саду Краснодара пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных
Японский сад Краснодара приглашает жителей и гостей города 6-7 июля на фестиваль в честь праздника Танабата (12+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 6-7 июля двухдневный летний фестиваль в честь праздника Танабата.
В программе:
- чайная встреча (Chakai) от японской школы Урасэнке;
- выставка предметов и атрибутов чайного искусства;
- празднование дня влюблённых Танабата.
Chakai — открытый показ японской чайной церемонии, который проводится согласно сезонности в разные времена года. Мастер расскажет о смысле ритуала, традициях, истории его становления и значении в жизни японцев. После этого гости смогут сами попробовать приготовить чай маття.
Также гостей в старинном народном доме Коминка ждет выставка посуды, где можно познакомиться с разнообразием редких и уникальных предметов чайного искусства. Завершится фестиваль написанием заветных пожеланий.
Узнать подробности и забронировать места можно по ссылке.
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