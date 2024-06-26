«Таша Пушкина». В Краснодаре покажут исторический перформанс о жене поэта
Краснодарский музей имени Фелицына 6 июля познакомит посетителей с интересными фактами из биографии жены Пушкина — Натальи Гончаровой (12+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 6 июля исторический перформанс «Таша Пушкина». Встреча посвящена Наталье Гончаровой.
Программа:
- Какой была супруга и мать детей известного поэта?
- Как складывались отношения Пушкиных до брака и в нем?
- Какой была атмосфера в их семейном очаге?
- Сколько испытаний приготовила судьба юной красавице Таше?
Гости смогут погрузиться в обстановку гостиных XlX века, услышать рассказы современников четы Пушкиных, послушать чтения писем и дневников.
Начало в 16:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
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