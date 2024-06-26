«Таша Пушкина». В Краснодаре покажут исторический перформанс о жене поэта

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский музей имени Фелицына 6 июля познакомит посетителей с интересными фактами из биографии жены Пушкина — Натальи Гончаровой (12+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 6 июля исторический перформанс «Таша Пушкина». Встреча посвящена Наталье Гончаровой.

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Программа:

  • Какой была супруга и мать детей известного поэта?
  • Как складывались отношения Пушкиных до брака и в нем?
  • Какой была атмосфера в их семейном очаге?
  • Сколько испытаний приготовила судьба юной красавице Таше?

Гости смогут погрузиться в обстановку гостиных XlX века, услышать рассказы современников четы Пушкиных, послушать чтения писем и дневников.

Начало в 16:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара приглашает жителей и гостей города 6-7 июля на фестиваль в честь праздника Танабата.

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