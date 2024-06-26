«Таша Пушкина». В Краснодаре покажут исторический перформанс о жене поэта

Краснодарский музей имени Фелицына 6 июля познакомит посетителей с интересными фактами из биографии жены Пушкина — Натальи Гончаровой (12+)

Начало в 16:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Гости смогут погрузиться в обстановку гостиных XlX века, услышать рассказы современников четы Пушкиных, послушать чтения писем и дневников.

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара приглашает жителей и гостей города 6-7 июля на фестиваль в честь праздника Танабата.