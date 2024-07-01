В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал летний ресторанный фестиваль завтраков
Краснодар, Сочи, Ростов-На-Дону принимают участие во всероссийском фестивале завтраков BreakFest, который проходит с 1 по 31 июля (18+)
Проект «Аппетитный Маркетинг» и гастрономический портал «Соль» сообщили, что 1 июля в России стартовал фестиваль завтраков BreakFest. В фестивале принимают участие рестораны Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону — всего 38 заведений.
Рестораны подготовили специальное фестивальное меню завтраков. Заведения предлагают от четырех до шести блюд на выбор и напиток. Средняя цена — 450 и 750 рублей.
Косплей-шоу, азиатские вкусняшки, ярмарка, ЗАГС:
В Краснодаре участвуют 7 заведений: «Катенька-Катюша», «Клёво», «Кубана Тоскана», «Птичка-Невеличка», «Сыроварня», «Чо Чо» и «Мясо&Рыба».
В Ростове-на-Дону 10 ресторанов-участников: 1460 Restaurant, «Месье Оливье», «Времена года», «Казак», Rooftop 39, Avocado Queen, Brioche, Bubbles Wine Bar&Bistro, Lilo, Sisi.
В Сочи фестивальные завтраки предлагает 21 заведение: «Вьюрок», «Дельфин и Русалка», «Династия», «Мама», «Мясной Синдикат», «Ровесники», «Сыроварня», «Хмели&Сунели», Barceloneta, Co-Co Chalet, Kaf-Kas, Karma, Kofefornia 2.0, LuckyDze, Mis, Modus, №13, «Pro.Хинкали», Rekki Collection, Trattoria Fetticcine, Vinogradov Pastry.
Фестиваль продлится до 31 июля. Подробное описание блюд можно посмотреть здесь.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону прошел Российский ресторанный фестиваль. В 2024 году в нем участвовали заведения, которые открылись в последние полтора года.