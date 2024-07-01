В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал летний ресторанный фестиваль завтраков

Краснодар, Сочи, Ростов-На-Дону принимают участие во всероссийском фестивале завтраков BreakFest, который проходит с 1 по 31 июля (18+)

Проект «Аппетитный Маркетинг» и гастрономический портал «Соль» сообщили, что 1 июля в России стартовал фестиваль завтраков BreakFest. В фестивале принимают участие рестораны Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону — всего 38 заведений.

Рестораны подготовили специальное фестивальное меню завтраков. Заведения предлагают от четырех до шести блюд на выбор и напиток. Средняя цена — 450 и 750 рублей.