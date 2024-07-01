В Ростовской области сотрудница полиции записала видео с матом о зарплате в «сорокет». Оно набрало миллион просмотров, и у девушки попросили заявление об увольнении

20 июня участковая из Новочеркасска Ольга Гайдукова выложила рилс с подписью «Как по мнению начальника я должна реагировать на свою зп». На видео 28-летняя Гайдукова одета в полицейскую форму и изображает произнесение эмоциональных ругательств под мужской голос в аудио. Он звучит под песню «Прекрасное далеко», возмущенно упоминает «сорокет» и подпевает строчке «жестоко не будь!» Этот аудио-фрагмент популярен в инстаграме* минимум с середины июня: чаще всего им высмеивают удивление низкой зарплатой или разницу в возрасте.

Гайдукова не объясняла, вызвана ли запись рилса тем, что ей изменили зарплату. Сейчас у видео 1,2 млн просмотров, причем обычно рилсы пользовательницы набирают* от 4 до 80 тыс.

30 июня Гайдукова рассказала телеграм-каналу Baza, что ее вызвали к начальству, когда видео стало вирусным. По ее словам, один из руководителей призвал ее удалить аккаунт, но девушка отказалась.