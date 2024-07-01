Участковая из Новочеркасска рассказала о зарплате в 40 тыс. рублей. Видео стало вирусным, и ее вынудили уволиться
В Ростовской области сотрудница полиции записала видео с матом о зарплате в «сорокет». Оно набрало миллион просмотров, и у девушки попросили заявление об увольнении
20 июня участковая из Новочеркасска Ольга Гайдукова выложила рилс с подписью «Как по мнению начальника я должна реагировать на свою зп». На видео 28-летняя Гайдукова одета в полицейскую форму и изображает произнесение эмоциональных ругательств под мужской голос в аудио. Он звучит под песню «Прекрасное далеко», возмущенно упоминает «сорокет» и подпевает строчке «жестоко не будь!» Этот аудио-фрагмент популярен в инстаграме* минимум с середины июня: чаще всего им высмеивают удивление низкой зарплатой или разницу в возрасте.
Гайдукова не объясняла, вызвана ли запись рилса тем, что ей изменили зарплату. Сейчас у видео 1,2 млн просмотров, причем обычно рилсы пользовательницы набирают* от 4 до 80 тыс.
30 июня Гайдукова рассказала телеграм-каналу Baza, что ее вызвали к начальству, когда видео стало вирусным. По ее словам, один из руководителей призвал ее удалить аккаунт, но девушка отказалась.
В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц:
«Тогда ей сказали писать рапорт, что она и сделала. Девушку уволили тем же днем. По словам Ольги, она ожидала, что у нее могут быть проблемы, но думала, что все обойдется выговором. При этом девушка не сильно расстроилась, так как и сама планировала увольняться», — рассказали авторы телеграм-канала.
Пресс-служба ростовского ГУ МВД России не комментировала ситуацию.
Как отмечает РБК, популярный агрегатор объявлений приводит вакансию «Участковый уполномоченный полиции в Ростовской области» с зарплатой «от 40 тыс. рублей». Сайт вакансиимвд.рф сообщает, что участковый в Новочеркасске зарабатывает от 50 до 55 тыс. рублей.
В декабре 2023 года Юга.ру сообщали, что только 349 жителей Краснодарского края получают больше 1 млн рублей. По исследованию октября того же года, почти половине кубанцев своей зарплаты не хватает или хватает с трудом.
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