В Краснодарском крае 349 человек получают зарплату больше 1 млн рублей — аналитики

Эксперты подсчитали, сколько человек в России получают заработную плату в размере 1 млн рублей. Рассказываем статистику по регионам

Эксперты FinExpertiza подсчитали*, сколько сотрудников предприятий в России получают заработную плату в размере от 1 млн рублей до вычета налогов. По данным экспертов, в 2023 году в стране 24,4 тыс. человек, чья зарплата составляет 1 млн или больше. Это на 43% больше, чем в 2021 году.

В распоряжении Юга.ру есть таблица по регионам. Согласно результатам исследования, Краснодарский край находится на первом месте в ЮФО по количеству миллионеров, которые получают 1 млн рублей или больше в качестве зарплаты за месяц. Таких сотрудников в 2023 году на Кубани 349. В Ростовской области — 143, в Крыму 22 специалиста, в Адыгее всего 13 человек.

Также аналитики FinExpertiza рассказали, что в Москве 1 млн рублей или больше в месяц получают 14 699 человек . А во всем СКФО такая зарплата есть только у 78 сотрудников предприятий. Больше всего в Ставропольском крае — 62.

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Аналитики рассказали, что больше всего миллионеров по зарплатам в сфере оптовой и розничной торговли — 4,3 тыс. человек. В обрабатывающей промышленности таких 3,97 тыс., в финансах и страховании — 3,66 тыс., в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 3,18 тыс. специалистов. В области информации и связи (IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность) оказалось 2,5 тыс. миллионеров.