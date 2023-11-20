В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц. 14% получают меньше 20 тыс.

Аналитики выяснили, что на Кубани зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц получают лишь 6,4% работающих жителей

По уровню зарплат Адыгея заняла 69 место. Больше 100 тыс. рублей получают 3,8% работающих жителей республики, а меньше 20 тыс. в месяц зарабатывают 20,5% сотрудников. Типовые зарплаты в Адыгее варьируются от 22 до 45 тыс. рублей.

Диапазон наиболее распространенных зарплат в регионе — 26-55 тыс. рублей. Зарплаты менее 20 тыс. рублей в месяц получают 14,1% жителей Кубани.

«РИА Новости» опубликовало рейтинг, в котором Кубань заняла 43 место в РФ по уровню зарплат.

Крым оказался на 67 позиции рейтинга. Зарплату выше 100 тыс. рублей имеют только 4,2% работников, меньше 20 тыс. рублей в месяц получают 21,4% работающих крымчан. Наиболее частые зарплаты в Крыму колеблются от 22 до 46 тыс. рублей в месяц.

В Севастополе больше 100 тыс. рублей зарабатывают 5,3% жителей, менее 20 тыс. — 18,1%. Типовые зарплаты в регионе составляют 23-50 тыс. рублей.