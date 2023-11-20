В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц. 14% получают меньше 20 тыс.
Аналитики выяснили, что на Кубани зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц получают лишь 6,4% работающих жителей
«РИА Новости» опубликовало рейтинг, в котором Кубань заняла 43 место в РФ по уровню зарплат.
Диапазон наиболее распространенных зарплат в регионе — 26-55 тыс. рублей. Зарплаты менее 20 тыс. рублей в месяц получают 14,1% жителей Кубани.
По уровню зарплат Адыгея заняла 69 место. Больше 100 тыс. рублей получают 3,8% работающих жителей республики, а меньше 20 тыс. в месяц зарабатывают 20,5% сотрудников. Типовые зарплаты в Адыгее варьируются от 22 до 45 тыс. рублей.
Крым оказался на 67 позиции рейтинга. Зарплату выше 100 тыс. рублей имеют только 4,2% работников, меньше 20 тыс. рублей в месяц получают 21,4% работающих крымчан. Наиболее частые зарплаты в Крыму колеблются от 22 до 46 тыс. рублей в месяц.
В Севастополе больше 100 тыс. рублей зарабатывают 5,3% жителей, менее 20 тыс. — 18,1%. Типовые зарплаты в регионе составляют 23-50 тыс. рублей.
Кому повысят пенсии в 2024 году:
В конце рейтинга расположились северокавказские республики:
- Карачаево-Черкессия — 2,4% с зарплатой выше 100 тыс. рублей, 30,8% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон от 19 до 39 тыс. рублей в месяц.
- Северная Осетия — Алания — 2,4% с зарплатой выше 100 тыс., 28,8% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 19-42 тыс.
- Чечня — 2,3% с зарплатой выше 100 тыс., 35,6% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 17-37 тыс.
- Дагестан — 2,3% с зарплатой выше 100 тыс., 32,2% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 18-40 тыс.
- Кабардино-Балкария — 2,1% с зарплатой выше 100 тыс., 29% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 19-39 тыс.
- Ингушетия — 2,1% с зарплатой выше 100 тыс., 34,1% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 18-35 тыс.
В рейтинге «РИА Новостей» традиционно не указаны ни методология и период исследования, ни число опрошенных.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области упомянуты в рейтинге с пометкой «нет данных».
Как сообщали Юга.ру, в октябре эксперты опросили работников Кубани и выяснили, что большая часть их зарплаты уходит на еду и аренду жилья.