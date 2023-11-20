В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц. 14% получают меньше 20 тыс.

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Чечня, Крым

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  • SIN_9928 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9928 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики выяснили, что на Кубани зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц получают лишь 6,4% работающих жителей

«РИА Новости» опубликовало рейтинг, в котором Кубань заняла 43 место в РФ по уровню зарплат.

Диапазон наиболее распространенных зарплат в регионе — 26-55 тыс. рублей. Зарплаты менее 20 тыс. рублей в месяц получают 14,1% жителей Кубани.

По уровню зарплат Адыгея заняла 69 место. Больше 100 тыс. рублей получают 3,8% работающих жителей республики, а меньше 20 тыс. в месяц зарабатывают 20,5% сотрудников. Типовые зарплаты в Адыгее варьируются от 22 до 45 тыс. рублей.

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Крым оказался на 67 позиции рейтинга. Зарплату выше 100 тыс. рублей имеют только 4,2% работников, меньше 20 тыс. рублей в месяц получают 21,4% работающих крымчан. Наиболее частые зарплаты в Крыму колеблются от 22 до 46 тыс. рублей в месяц.

В Севастополе больше 100 тыс. рублей зарабатывают 5,3% жителей, менее 20 тыс. — 18,1%. Типовые зарплаты в регионе составляют 23-50 тыс. рублей.

Кому повысят пенсии в 2024 году:

В конце рейтинга расположились северокавказские республики:

  • Карачаево-Черкессия — 2,4% с зарплатой выше 100 тыс. рублей, 30,8% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон от 19 до 39 тыс. рублей в месяц.
  • Северная Осетия — Алания — 2,4% с зарплатой выше 100 тыс., 28,8% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 19-42 тыс.
  • Чечня — 2,3% с зарплатой выше 100 тыс., 35,6% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 17-37 тыс.
  • Дагестан — 2,3% с зарплатой выше 100 тыс., 32,2% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 18-40 тыс.
  • Кабардино-Балкария — 2,1% с зарплатой выше 100 тыс., 29% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 19-39 тыс.
  • Ингушетия — 2,1% с зарплатой выше 100 тыс., 34,1% получают меньше 20 тыс., типовой диапазон — 18-35 тыс.

В рейтинге «РИА Новостей» традиционно не указаны ни методология и период исследования, ни число опрошенных.

ДНР, ЛНР, Запорожская и  Херсонская области упомянуты в рейтинге с пометкой «нет данных».

Как сообщали Юга.ру, в октябре эксперты опросили работников Кубани и выяснили, что большая часть их зарплаты уходит на еду и аренду жилья.

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