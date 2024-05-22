В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1190 рублей

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодар, Геленджик, Сочи и Ростов-На-Дону принимают Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который проходит с 20 мая по 2 июня (18+)

Тема — «Новые имена». Участвуют заведения, которые открылись в последние полтора года. Рестораны подготовили дегустационные сеты, цена на которые фиксированная — 1190 рублей, 1390 рублей, 1990 рублей и 2590 рублей. 

В Краснодаре попробовать их можно в 13 местах: Gorilla by БАСТА, «Груша», Casa Limone, «Ренет», CouCou, «Винология», Gussi, «Мадьяр», AVE Bistro, «Муссоны», HIVE, «Центральная раковая», «Pro.Хинкали».

В Геленджике заявлен только один участник фестиваля — ресторан «Тихие берега».

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В Сочи попробовать дегустационные сеты можно в 18 заведениях: «Менделеев», MIS, «Ля ФИФИ», «Джан и Швили», «Pro.Хинкали», «Экзюпери», Gussi, «Грекос», «Фришная», «В вине», Anatolian Kebab & Grill, «Горыныч», ILIOS Greek Taverna, «Сорренто» (Красная Поляна), «Утка Ли», Kaf-Kas, «Моя звезда», «Сорренто» (Адлер). 

В Ростове-на-Дону заявлено два участника фестиваля: LUV и «Казак». Подробное описание блюд можно посмотреть здесь

Как писали Юга.ру, Сочи занял четвертую строчку в рейтинге городов России, которые лучше всего подходят для путешествий в одиночестве. Лучшим городом в России для соло-путешествий стал Санкт-Петербург, его выбрали 21,1% опрошенных, на втором месте Москва — 12,1%, на третьем — Калининград и 8,3%.

Геленджик Еда Краснодар Рестораны Ростов-на-Дону Сочи

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В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1190 рублей
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