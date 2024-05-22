В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Публикуем список мест, где можно попробовать дегустационные сеты от 1190 рублей

Краснодар, Геленджик, Сочи и Ростов-На-Дону принимают Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который проходит с 20 мая по 2 июня (18+)

Тема — «Новые имена». Участвуют заведения, которые открылись в последние полтора года. Рестораны подготовили дегустационные сеты, цена на которые фиксированная — 1190 рублей, 1390 рублей, 1990 рублей и 2590 рублей.

В Краснодаре попробовать их можно в 13 местах: Gorilla by БАСТА, «Груша», Casa Limone, «Ренет», CouCou, «Винология», Gussi, «Мадьяр», AVE Bistro, «Муссоны», HIVE, «Центральная раковая», «Pro.Хинкали».