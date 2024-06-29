Амфитеатр парка «Краснодар» бесплатно покажет все матчи 1/8 финала Евро-2024
С 29 июня по 2 июля в амфитеатре парка «Краснодар» пройдут бесплатные показы матчей первой стадии плей-офф Чемпионата Европы по футболу (0+)
29 июня телеграм-канал «Парк «Краснодар» анонсировал показы всех матчей на вылет Чемпионата Европы по футболу в Германии. Они пройдут с 29 июня по 2 июля.
«Дома надоело»:
Расписание трансляций:
- 29 июня, суббота. 19:00. Швейцария — Италия
- 29 июня, суббота. 22:00. Германия — Дания
- 30 июня, воскресенье. 19:00. Англия — Словакия
- 30 июня, воскресенье. 22:00. Испания — Грузия
- 1 июля, понедельник. 19:00. Франция — Бельгия
- 1 июля, понедельник. 22:00. Португалия — Словения
- 2 июля, вторник. 19:00. Румыния — Нидерланды
- 2 июля, вторник. 22:00. Австрия — Турция
Вход на все показы свободный.
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