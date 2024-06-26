Игрок «Балтики» Данила Козлов переходит в ФК «Краснодар»

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  • Данила Козлов © Скриншот фото из телеграм-канала «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
    Данила Козлов © Скриншот фото из телеграм-канала «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

19-летний полузащитник Данила Козлов перейдет в ФК «Краснодар». Клуб «Балтика» получит за трансфер 120 млн рублей

26 июня журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов подпишет контракт с ФК «Краснодар» на пять лет. Команда из Калининграда получит за трансфер 120 млн рублей.

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По информации источника, Козлов уже несколько дней находится в кубанской столице и успешно прошёл медицинский осмотр.

Данила Козлов — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита». Он покинул родной клуб в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В десяти матчах за калининградскую команду Козлов забил два мяча и сделал четыре голевых передачи.

Как писали Юга.ру, нападающий Федор Смолов вернулся в футбольный клуб «Краснодар». Соглашение с кубанской командой рассчитано на один год.

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Игрок «Балтики» Данила Козлов переходит в ФК «Краснодар»
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