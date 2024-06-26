Игрок «Балтики» Данила Козлов переходит в ФК «Краснодар»

26 июня журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил , что атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов подпишет контракт с ФК «Краснодар» на пять лет. Команда из Калининграда получит за трансфер 120 млн рублей.

По информации источника, Козлов уже несколько дней находится в кубанской столице и успешно прошёл медицинский осмотр.

Данила Козлов — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита». Он покинул родной клуб в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В десяти матчах за калининградскую команду Козлов забил два мяча и сделал четыре голевых передачи.