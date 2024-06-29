Мэрия Краснодара пообещала запустить малое кольцо «Городской электрички» в 2026 году

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара сообщил о первом этапе проекта «Городская электричка», который оценивали в 138 млрд рублей

28 июня «РБК Краснодар» узнал у мэрии Краснодара, что движение по малому кольцу проекта «Городская электричка» запустят не ранее второго полугодия 2026 года. Сейчас РЖД готовят предпроектную документацию и технико-экономическое обоснование проекта.

Первый этап «Городской электрички» подразумевает запуск кольцевого движения от вокзала «Краснодар 1» через разъезд Витаминный, станицу Пашковскую и обратно к вокзалу. Так как проект краснодарской городской электрички, ранее известный как «Наземка», обещают с середины 2010-х, посмотреть изображение этого маршрута можно по старым схемам, опубликованным губернатором Кубани в 2019 году.