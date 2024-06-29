Мэрия Краснодара пообещала запустить малое кольцо «Городской электрички» в 2026 году
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара сообщил о первом этапе проекта «Городская электричка», который оценивали в 138 млрд рублей
28 июня «РБК Краснодар» узнал у мэрии Краснодара, что движение по малому кольцу проекта «Городская электричка» запустят не ранее второго полугодия 2026 года. Сейчас РЖД готовят предпроектную документацию и технико-экономическое обоснование проекта.
Первый этап «Городской электрички» подразумевает запуск кольцевого движения от вокзала «Краснодар 1» через разъезд Витаминный, станицу Пашковскую и обратно к вокзалу. Так как проект краснодарской городской электрички, ранее известный как «Наземка», обещают с середины 2010-х, посмотреть изображение этого маршрута можно по старым схемам, опубликованным губернатором Кубани в 2019 году.
По этому маршруту планируют пускать 8 пар поездов в сутки. Для запуска малого кольца проложат 1,3 км нового железнодорожного полотна и установят 6 платформ.
Проект наземного метро в Краснодаре:
Сотрудники краснодарского дептранса заявили, что запуск кольца «существенно повысит мобильность жителей поселков Индустриального, Российского, жилого района Новознаменского и района «Красной площади».
Напомним, в январе 2022 года мэрия Краснодара сообщила, что на строительство «Городской электрички» планируют потратить около 138 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, в 2022 году проектировщики заявили о планах завершить сеть из 50 остановок и 121 км путей к 2040 году.