Длина путей городской электрички в Краснодаре составит 121 км

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Директор Института перспективного градостроительства рассказал, что сеть городских электричек Краснодара составит 121 км

16 февраля стало известно, что строительство городской электрички будет развиваться в несколько этапов. На первом построят платформы и  организуют кольцевое движение по уже имеющимся линиям. А на следующем построят вторые пути и купят подвижной состав.

22 февраля директор Института перспективного градостроительства Павел Спирин рассказал РБК, что сеть городских электричек в Краснодаре к 2040 году будет включать в себя 50 остановок и составит 121 км. Ранее это было предложение генплана. Сейчас проект намерены реализовать в рамках городской агломерации.

Сейчас согласно генплану города планируется сделать 19 остановок. В том числе — в Молодежном микрорайоне, поселке Индустриальном, около торговых центров «Красная площадь» и «Сити-Центр», стадиона «Краснодар» и аэропорта.

Благоустройство Краснодар Краснодарская агломерация Поезда

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