Мэрия Сочи запустит круглосуточный автобус в аэропорт с 1 июля

Мэрия Сочи рассказала о работе круглосуточного автобусного маршрута на курорте

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что с 1 июля на курорте будет работать круглосуточный автобус №105А. Транспорт курсирует по маршруту «Аэропорт — Сочи».

«Для удобства жителей и гостей Сочи на период летнего сезона оптимизировали график движения транспорта общего пользования, в Лазаревском районе запустили сезонные маршруты. С 1 июля в круглосуточном режиме начнет работать маршрут №105А», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.

Расписание и движение маршрутов городского и пригородного транспорта курорта в реальном времени можно посмотреть на сайте.