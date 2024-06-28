Мэрия Сочи запустит круглосуточный автобус в аэропорт с 1 июля

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мэрия Сочи рассказала о работе круглосуточного автобусного маршрута на курорте

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 1 июля на курорте будет работать круглосуточный автобус №105А. Транспорт курсирует по маршруту «Аэропорт — Сочи».

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«Для удобства жителей и гостей Сочи на период летнего сезона оптимизировали график движения транспорта общего пользования, в Лазаревском районе запустили сезонные маршруты. С 1 июля в круглосуточном режиме начнет работать маршрут №105А», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.

Расписание и движение маршрутов городского и пригородного транспорта курорта в реальном времени можно посмотреть на сайте.

Напомним, что с 1 июня автобусы Сочи перешли на летнее расписание. Они курсируют по городу до 23:00, а между Сочи и Адлером — до полуночи. Также в Лазаревском районе запустили дополнительные маршруты №67 и №78.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре запустили восемь автобусных маршрутов по брутто-контрактам.

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Мэрия Сочи запустит круглосуточный автобус в аэропорт с 1 июля
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