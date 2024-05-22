Автобусы Сочи будут завершать маршруты на час позже

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи общественный транспорт переходит на летний режим с 1 июня. Автобусы будут ходить до полуночи

Мэрия Сочи сообщила, что с 1 июня общественный транспорт переходит на летнее расписание. Автобусы будут курсировать по городу до 23:00, а между Сочи и Адлером — до полуночи.

До международного аэропорта Сочи с 1 июля запустят круглосуточный автобус № 105А. Работа пригородного транспорта будет зависеть от пассажиропотока и проведения спортивных и культурных мероприятий.

Ко дню Сочи подготовили 90 мероприятий:

Также в Лазаревском районе запустят дополнительные маршруты № 67 и № 78, добавили в мэрии.

Расписание и местоположение автобусов на линии можно посмотреть на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства либо в мобильном приложении «Транспорт.Сочи».

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре запустят восемь автобусных маршрутов по брутто-контрактам.

Курорты и туризм Общественный транспорт Сочи

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Автобусы Сочи будут завершать маршруты на час позже
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