90 концертов за 3 дня. В Анапе пройдет фестиваль уличного творчества

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Анапе с 28 по 30 июня пройдет фестиваль «Ритмы улицы». Концерты организуют на 14 площадках (6+)

Анапский проект «Сфера талантов» анонсировал на 28-30 июня фестиваль «Ритмы улицы». За три дня пройдет порядка 90 концертов в 14 локациях города.

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Зрителей ждут огненное, экстремальное и барабанное шоу, выступления вокалистов и танцевальных коллективов, а также инструментальная музыка. Открытие фестиваля состоится 28 июня в 16:30 на сцене «Ракушка» по улице Горького, 2г.

Список локаций, где пройдут концерты:

  • парк «Ореховая роща»;
  • сквер имени Аванесова;
  • улица Толстого, 27;
  • улица Кирова, 2;
  • «Малая бухта»;
  • улица Верхняя набережная, 3;
  • улица Набережная, 9;
  • улица Набережная, 4;
  • улица Набережная, 19;
  • улица Гребенская, 6;
  • улица Протапова, 104;
  • улица Набережная, 8;
  • «Казак арена».

Как писали Юга.ру, в Анапе туристка пожаловалась на очередной равод на деньги. Женщина рассказала, что заплатила почти 5 тыс. рублей за татуировку краской для дочери.

Анапа Искусство Концерты Курорты и туризм Музыка отдых Развлечения Танцы Фестивали

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