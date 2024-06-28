90 концертов за 3 дня. В Анапе пройдет фестиваль уличного творчества
В Анапе с 28 по 30 июня пройдет фестиваль «Ритмы улицы». Концерты организуют на 14 площадках (6+)
Анапский проект «Сфера талантов» анонсировал на 28-30 июня фестиваль «Ритмы улицы». За три дня пройдет порядка 90 концертов в 14 локациях города.
Зрителей ждут огненное, экстремальное и барабанное шоу, выступления вокалистов и танцевальных коллективов, а также инструментальная музыка. Открытие фестиваля состоится 28 июня в 16:30 на сцене «Ракушка» по улице Горького, 2г.
Список локаций, где пройдут концерты:
- парк «Ореховая роща»;
- сквер имени Аванесова;
- улица Толстого, 27;
- улица Кирова, 2;
- «Малая бухта»;
- улица Верхняя набережная, 3;
- улица Набережная, 9;
- улица Набережная, 4;
- улица Набережная, 19;
- улица Гребенская, 6;
- улица Протапова, 104;
- улица Набережная, 8;
- «Казак арена».
Как писали Юга.ру, в Анапе туристка пожаловалась на очередной равод на деньги. Женщина рассказала, что заплатила почти 5 тыс. рублей за татуировку краской для дочери.
Вчера, 14:30Аэропорт Сочи увеличил время предполетного досмотра
Пассажиров просят приезжать за 3-4 часа
24 июня, 15:10«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию