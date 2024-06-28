90 концертов за 3 дня. В Анапе пройдет фестиваль уличного творчества

В Анапе с 28 по 30 июня пройдет фестиваль «Ритмы улицы». Концерты организуют на 14 площадках (6+)

Анапский проект «Сфера талантов» анонсировал на 28-30 июня фестиваль «Ритмы улицы». За три дня пройдет порядка 90 концертов в 14 локациях города.

Зрителей ждут огненное, экстремальное и барабанное шоу, выступления вокалистов и танцевальных коллективов, а также инструментальная музыка. Открытие фестиваля состоится 28 июня в 16:30 на сцене «Ракушка» по улице Горького, 2г. Список локаций, где пройдут концерты: парк «Ореховая роща»;

сквер имени Аванесова;

улица Толстого, 27;

улица Кирова, 2;

«Малая бухта»;

улица Верхняя набережная, 3;

улица Набережная, 9;

улица Набережная, 4;

улица Набережная, 19;

улица Гребенская, 6;

улица Протапова, 104;

улица Набережная, 8;

«Казак арена».