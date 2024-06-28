Холодное море и умеренная жара: какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные июня
С 29 по 30 июня в Краснодарском крае не будет сильной жары, дождей не ожидается. Черное море так и не прогрелось
28 июня Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на Кубани в последние выходные июня не будет аномальной жары. В субботу, 29 июня, воздух в регионе прогреется до 26-31 °C, в Краснодаре — до +31 °C. Осадков не ожидается, однако в юго-восточных предгорных районах возможен кратковременный дождь.
В воскресенье, 30 июня, температура воздуха по краю поднимется до 29-34 °C, в Краснодаре — до +33 °C.
Черное море к выходным так и не прогрелось до комфортных температур. Утром 28 июня блогер Юрий Озаровский замерил температуру воды на пляже в Анапе. Прибор показал 16,6 градусов. В комментариях подписчики пишут: «Это море сломалось, несите новое».
По последним данным синоптиков за 27 июня, самая холодная морская вода в Сочи и Анапе — до +16 °C. В Новороссийске — до +18 °C, а в Геленджике — до +20 °C. Самая теплая вода сейчас в Азовском море. В Приморско-Ахтарске и Темрюке — 24°C и 25°C, а в Ейске — до 27 °C.
Как писали Юга.ру, 22 июня власти Анапы запретили купание в море, в том числе — организованным группам детей. Запрет до сих пор не снят.