Холодное море и умеренная жара: какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные июня

С 29 по 30 июня в Краснодарском крае не будет сильной жары, дождей не ожидается. Черное море так и не прогрелось

28 июня Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на Кубани в последние выходные июня не будет аномальной жары. В субботу, 29 июня, воздух в регионе прогреется до 26-31 °C, в Краснодаре — до +31 °C. Осадков не ожидается, однако в юго-восточных предгорных районах возможен кратковременный дождь.

В воскресенье, 30 июня, температура воздуха по краю поднимется до 29-34 °C, в Краснодаре — до +33 °C.