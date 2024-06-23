Жара и ледяная вода. В Анапе и Новороссийске резко остыло море

Температура воды в Черном море в Анапе и Новороссийске опустилась до 17-18 градусов

22 июня Краснодарский ЦГМС сообщил, что в Анапе морская вода остыла до 17 °С, в Новороссийске — до 18°С. За сутки температура вода резко понизилась на 9 градусов.

В тот же день власти Анапы в целях безопасности запретили купание в море, в том числе — организованным группам детей.