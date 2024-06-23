Жара и ледяная вода. В Анапе и Новороссийске резко остыло море

Краснодарский край

Распечатать

  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Температура воды в Черном море в Анапе и Новороссийске опустилась до 17-18 градусов

22 июня Краснодарский ЦГМС сообщил, что в Анапе морская вода остыла до 17 °С, в Новороссийске — до 18°С. За сутки температура вода резко понизилась на 9 градусов.

В тот же день власти Анапы в целях безопасности запретили купание в море, в том числе — организованным группам детей. 

«Море будет в осколках»:

«Соблюдайте осторожность и меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье», — написала мэрия Анапы в телеграм-канале.

При этом на побережье сохраняется жаркая погода. По данным «Яндекс.Погоды», в Анапе 23 июня до +28°С, однако на пляжах практически никто не купается, туристы загорают и гуляют вдоль берега.

По данным синоптиков, температура воды в море 23 июня:

  • Ейск 27 °C;
  • Приморско-Ахтарск 25 °C;
  • Темрюк 26 °C;
  • Анапа 18 °C;
  • Новороссийск 18 °C;
  • Туапсе 19 °C;
  • Геленджик 23 °C;
  • Сочи 24 °C.

Как писали Юга.ру, 21 июня в Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах из-за усиления отжимного ветра. Северо-восточный ветер остудил морскую воду на курорте.

Анапа Курорты и туризм Погода Черное море

Новости

Жара и ледяная вода. В Анапе и Новороссийске резко остыло море
Почти сутки в пути: из Москвы в Анапу запустили новый автобусный маршрут
На участке трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой введут реверсивное движение
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом драму «Отель «Америка»
В сети появился трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль йоги «Равновесие»

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
20 июня, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
20 июня, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте