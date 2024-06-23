Жара и ледяная вода. В Анапе и Новороссийске резко остыло море
Температура воды в Черном море в Анапе и Новороссийске опустилась до 17-18 градусов
22 июня Краснодарский ЦГМС сообщил, что в Анапе морская вода остыла до 17 °С, в Новороссийске — до 18°С. За сутки температура вода резко понизилась на 9 градусов.
В тот же день власти Анапы в целях безопасности запретили купание в море, в том числе — организованным группам детей.
«Море будет в осколках»:
«Соблюдайте осторожность и меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье», — написала мэрия Анапы в телеграм-канале.
При этом на побережье сохраняется жаркая погода. По данным «Яндекс.Погоды», в Анапе 23 июня до +28°С, однако на пляжах практически никто не купается, туристы загорают и гуляют вдоль берега.
По данным синоптиков, температура воды в море 23 июня:
- Ейск 27 °C;
- Приморско-Ахтарск 25 °C;
- Темрюк 26 °C;
- Анапа 18 °C;
- Новороссийск 18 °C;
- Туапсе 19 °C;
- Геленджик 23 °C;
- Сочи 24 °C.
Как писали Юга.ру, 21 июня в Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах из-за усиления отжимного ветра. Северо-восточный ветер остудил морскую воду на курорте.