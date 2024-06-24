В Анапе создали настольную игру, посвященную истории города-курорта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Анапское Черноморье»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Анапское Черноморье»

В Анапе 29 июня состоится презентация первой настольной игры, посвященной прошлому и настоящему курортного города

24 июня телеграм-канал «Анапское Черноморье» анонсировал на 29 июня презентацию первой настольной игры, посвященной курорту. Создатели проекта расскажут о его реализации — от идеи до воплощения.

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Игра, которая так и называется — «Анапа», включает 250 вопросов в пяти тематических разделах: «История», «Достопримечательности», «Флора и фауна», «Культура и спорт» и «Известные анапчане». Участникам престоит использовать не только классические карточки, но и QR-коды, с помощью которых можно прочитать вопрос и проверить правильность ответа в интернете.

Создатели планируют развивать тему и ежегодно делать дополнительные карточки с новыми заданиями.

Мероприятие состоится в детско-юношеской библиотеке по адресу улица Крымская, 83. Начало в 12:00, вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Анапе завершили строительства нового 56-метрового пешеходного зеркального моста через речку Анапку. Жители и гости города раскритиковали новый объект.

Анапа Курорты и туризм

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В Анапе создали настольную игру, посвященную истории города-курорта
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