В Краснодаре пройдет первая «Велоночь» лета. Приглашают всех желающих

Участники «Велоночи» в Краснодаре проедут от центра до Солнечного острова. Заезд пройдет 29 июня (18+)

Сообщество «Велорайд» сообщило, что в субботу, 29 июня, в Краснодаре пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах. Участники соберутся в 20:00 на Пушкинской площади рядом с фонтаном. Выезд планируют в 21:00. Велосипедисты проедут до парка «Солнечный остров» и обратно.

«Лето, жара и первая летняя «Велоночь»! Берите себя, велосипеды, хорошее настроение и приезжайте катать!» — добавили организаторы. Участников просят заранее проверить велосипед на исправность, взять фонарики и воду. Присоединиться к «Велоночи» могут все желающие, участие бесплатное. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».