В Краснодаре пройдет первая «Велоночь» лета. Приглашают всех желающих

Краснодарский край

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  • Велосипеды © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Велосипеды © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Участники «Велоночи» в Краснодаре проедут от центра до Солнечного острова. Заезд пройдет 29 июня (18+)

Сообщество «Велорайд» сообщило, что в субботу, 29 июня, в Краснодаре пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах.

Участники соберутся в 20:00 на Пушкинской площади рядом с фонтаном. Выезд планируют в 21:00. Велосипедисты проедут до парка «Солнечный остров» и обратно. 

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«Лето, жара и первая летняя «Велоночь»! Берите себя, велосипеды, хорошее настроение и приезжайте катать!» — добавили организаторы.

Участников просят заранее проверить велосипед на исправность, взять фонарики и воду. Присоединиться к «Велоночи» могут все желающие, участие бесплатное. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 июня пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно.

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В Краснодаре пройдет первая «Велоночь» лета. Приглашают всех желающих
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