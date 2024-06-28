В Архызе пройдет фестиваль горного бега. Участники преодолеют до 100 км

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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  • © Фото Алексея Полуянова
    © Фото Алексея Полуянова

В горах Карачаево-Черкесии 29 и 30 июня пройдет фестиваль бега Wild Trail. Он соберет 3 тыс. участников со всей России

Сообщество Wild Trail анонсировало на 29-30 июня спортивно-музыкальный фестиваль бега по пересеченной местности. Он состоится на территории всесезонного курорта «Архыз» в поселке Романтик. Событие соберет больше 3 тыс. спортсменов-любителей со всей России.

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Организаторы подготовили два формата участия. Первый — однодневный забег на дистанции от 14 до 52 км. Второй — двухдневная гонка по маршрутам 32, 68 и 100 км. Для спортсменов до 14 лет предусмотрены дистанции kids и teens.

Кроме этого, состоится специальный забег с четвероногими питомцами. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, федерация «Дрифт-Юг Matsuri» анонсировала на 29-30 июня фестиваль автоспорта. Он состоится в «Усадьбе Фамилия» в станице Пластуновской под Краснодаром.

Курорты и туризм Спорт Фестивали

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В Архызе пройдет фестиваль горного бега. Участники преодолеют до 100 км
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