В Архызе пройдет фестиваль горного бега. Участники преодолеют до 100 км

В горах Карачаево-Черкесии 29 и 30 июня пройдет фестиваль бега Wild Trail. Он соберет 3 тыс. участников со всей России

Сообщество Wild Trail анонсировало на 29-30 июня спортивно-музыкальный фестиваль бега по пересеченной местности. Он состоится на территории всесезонного курорта «Архыз» в поселке Романтик. Событие соберет больше 3 тыс. спортсменов-любителей со всей России.

Организаторы подготовили два формата участия. Первый — однодневный забег на дистанции от 14 до 52 км. Второй — двухдневная гонка по маршрутам 32, 68 и 100 км. Для спортсменов до 14 лет предусмотрены дистанции kids и teens.

Кроме этого, состоится специальный забег с четвероногими питомцами. Узнать подробности можно на сайте.