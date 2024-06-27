В Сочи открылся кинофестиваль «Антарес». Фильмы можно посмотреть бесплатно

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В Сочи проходит первый международный кинофестиваль «Антарес». Фильмы из внеконкурсной программы зрители могут посмотреть бесплатно до 30 июня

24 июня в Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие первого международного кинофестиваля «Антарес». Событие посетили Сергей Шакуров, Светлана Немоляева, Нина Шацкая, Ольга Кабо, Артём Михалков, Эвелина Блёданс, Никас Сафронов, Григорий и Любовь Потоцкие, Алёна Свиридова и другие.

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В программе — конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, российские и иностранные премьеры. Сочинцы и гости города смогут посетить бесплатные кинопоказы. Среди лент — «Дом в моей голове», «Маленькая принцесса», «Обыкновенное чудо», «Вероятно любовь», «Возвращение домой». Для этого необходима регистрация по ссылке.

Фестиваль продлится до 30 июня. Событие планируют сделать ежегодным.

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 6-7 июля двухдневный летний фестиваль в честь праздника влюбленных (Танабата). В программе чайная церемония и выставка.

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