В Сочи открылся кинофестиваль «Антарес». Фильмы можно посмотреть бесплатно

В Сочи проходит первый международный кинофестиваль «Антарес». Фильмы из внеконкурсной программы зрители могут посмотреть бесплатно до 30 июня

24 июня в Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие первого международного кинофестиваля «Антарес». Событие посетили Сергей Шакуров, Светлана Немоляева, Нина Шацкая, Ольга Кабо, Артём Михалков, Эвелина Блёданс, Никас Сафронов, Григорий и Любовь Потоцкие, Алёна Свиридова и другие.

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В программе — конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, российские и иностранные премьеры. Сочинцы и гости города смогут посетить бесплатные кинопоказы. Среди лент — «Дом в моей голове», «Маленькая принцесса», «Обыкновенное чудо», «Вероятно любовь», «Возвращение домой». Для этого необходима регистрация по ссылке. Фестиваль продлится до 30 июня. Событие планируют сделать ежегодным.