Под Краснодаром пройдет фестиваль дрифта

Фестиваль «Дрифт-Юг Matsuri» пройдет 29 и 30 июня в станице Пластуновской под Краснодаром (6+)

Федерация «Дрифт-Юг Matsuri» анонсировала на 29-30 июня фестиваль автоспорта. Он состоится в «Усадьбе Фамилия» в станице Пластуновской под Краснодаром.

В программе: тренировочные сессии, парад пилотов, парные заезды, ночная дрифтовая гонка, баттл в стиле Need For Speed и вечеринка под открытым небом.

Вечером, кроме open-air и ночной гонки, на большом пирсе «Усадьба Фамилия» будет работать открытый кинотеатр. Фильмы к показу выберут сами зрители фестиваля через голосование в социальных сетях.

Место проведения: 1303-й км трассы М-4 «Дон». Подробная информация на сайте.