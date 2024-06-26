Под Краснодаром пройдет фестиваль дрифта

Краснодарский край

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  • © Никита Быков, ЮГА.ру
    © Никита Быков, ЮГА.ру

Фестиваль «Дрифт-Юг Matsuri» пройдет 29 и 30 июня в станице Пластуновской под Краснодаром (6+)

Федерация «Дрифт-Юг Matsuri» анонсировала на 29-30 июня фестиваль автоспорта. Он состоится в «Усадьбе Фамилия» в станице Пластуновской под Краснодаром.

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В программе: тренировочные сессии, парад пилотов, парные заезды, ночная дрифтовая гонка, баттл в стиле Need For Speed и вечеринка под открытым небом.

Вечером, кроме open-air и ночной гонки, на большом пирсе «Усадьба Фамилия» будет работать открытый кинотеатр. Фильмы к показу выберут сами зрители фестиваля через голосование в социальных сетях.

Место проведения: 1303-й км трассы М-4 «Дон». Подробная информация на сайте.

Как писали Юга.ру, в краснодарском парке «Солнечный остров» 29 июня пройдет бесплатная выставка ретро-автомобилей. Событие приурочили ко Дню молодежи.

Автоспорт отдых Развлечения Фестивали

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