Поезд плюс автобус. РЖД возобновит мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа и Приэльбрусья

С 30 июня по 30 сентября пассажиры смогут добраться до Архыза, Домбая, Эльбруса и других курортов Северного Кавказа и Приэльбрусья по «единому билету»

17 июня пресс-служба РЖД сообщила о том, что с 30 июня по 30 сентября возобновятся мультимодальные перевозки к курортам Северного Кавказа и Приэльбрусья. Пассажиры смогут приобрести «единый билет» в формате «поезд + автобус».

В зависимости от маршрута, перевозки будут осуществляться с пересадкой на ж/д станциях Невинномысская или Минеральные Воды.