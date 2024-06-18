Поезд плюс автобус. РЖД возобновит мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа и Приэльбрусья

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край

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  • Ретро-поезд дружбы "Дербент2000" © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ретро-поезд дружбы "Дербент2000" © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 30 июня по 30 сентября пассажиры смогут добраться до Архыза, Домбая, Эльбруса и других курортов Северного Кавказа и Приэльбрусья по «единому билету»

17 июня пресс-служба РЖД сообщила о том, что с 30 июня по 30 сентября возобновятся мультимодальные перевозки к курортам Северного Кавказа и Приэльбрусья. Пассажиры смогут приобрести «единый билет» в формате «поезд + автобус».

В зависимости от маршрута, перевозки будут осуществляться с пересадкой на ж/д станциях Невинномысская или Минеральные Воды.

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  • От ж/д станции Невинномысская автобусы будут отправляться в Черкесск, Домбай, Архыз и Романтик.
  • От ж/д станции Минеральные Воды автобус запустят по маршруту: Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау.

Продажа «единых билетов» открывается за 90 суток до даты начала поездки на поезде. Билеты уже можно приобрести на сайте РЖД.

Мультимодальные или комбинированные перевозки используются, когда невозможно доставить пассажира только на одном виде транспорта либо комбинация разных видов транспорта дает более удобный маршрут. Рейсы на маршрутах состыкованы по времени отправления и прибытия. Пассажиры просто пересаживаются с одного вида транспорта на другой.

Виды мультимодальных перевозок: «поезд + автобус», «самолет + поезд» и т.п.

Например, в апреле аэропорт Сочи возобновил единую перевозку на самолете и автобусе.

Как писали Юга.ру, до сентября на Черноморское побережье будут ходить «детские» поезда.

Домбай Поезда РЖД Транспорт

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Поезд плюс автобус. РЖД возобновит мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа и Приэльбрусья
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