На храме в станице Динской установили главный купол с крестом

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Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Благотворительный фонд ТОЧНО Добро, входящий в ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов), пригласил представителей Екатеринодарской и Кубанской епархии освятить купол и центральный крест храма в станице Динской

О строительстве храма в Динской

В 2022 году девелопер ТОЧНО при поддержке благотворительного фонда ТОЧНО Добро начали строить храм Рождества Христова в станице Динской близ жилого комплекса «Белые Росы». Здание возводят в традициях русского храмового зодчества. Тройное членение фасада символизирует Пресвятую Троицу. Общая площадь будущего храма — 1 тыс. 754 кв. метров. Он станет самым крупным религиозным объектом в станице Динской и близлежащих районах — одновременно храм смогут посещать до 600 прихожан.

23 июня митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий и протоиерей, благочинный Динского округа Иоанн Лапко освятили храм в станице Динской. Митрополит совершил молебное пение, окропил святые церковные символы, а затем поздравил присутствующих с важным днем в жизни приходской общины.

После освящения храма рабочие водрузили на здание главный купол высотой 10 метров с 7-метровым крестом.

Застройщик ожидает, что к концу года завершит предчистовую отделку, а в 1 квартале 2025 года художники из Палеха приступят к росписи храма.

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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Группа компаний ТОЧНО уделяет особое внимание созданию мест для формирования семейных и духовных ценностей. Помимо храма в Динской ТОЧНО возводит храм Святых Апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы» и храм иконы Божьей Матери «Знамение» в жилом районе «Первое место».

ГК ТОЧНО Динской район Религия Строительство Церковь

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