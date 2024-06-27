Почти 1,5 тыс. магазинов «Магнит» в Краснодарском крае и Адыгее используют оптический интернет «Ростелекома»

Реклама ООО "ПР-Лидер" ИНН: 7725299743 ERID: j1SVHyf65EC2YFmv6
Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • Магазин «Магнит» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Магазин «Магнит» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» создал и поддерживает оптическую сеть доступа в интернет почти для 1,5 тыс. магазинов разных форматов розничной сети «Магнит» в Краснодарском крае и Адыгее

Специалисты компании в круглосуточном режиме мониторят безопасность и бесперебойность связи. 

Провайдер и ритейлер сотрудничают с момента открытия первых торговых точек сети в Краснодарском крае. «Ростелеком» предоставляет для магазинов, офисов и логистических комплексов «Магнита» доступ в интернет и цифровую связь.   

«Мы всегда находим индивидуальный подход для решения бизнес-задач наших клиентов. «Ростелеком» имеет большой опыт сотрудничества с крупными федеральными организациями с разветвленной структурой и благодаря самой обширной в стране оптической сети может обеспечить цифровой связью даже объекты в удаленных и сложных локациях. Развивая наше деловое партнерство, мы также организуем киберзащиту и обеспечиваем информационную безопасность объектов», — прокомментировал директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.  

«Для нас главное — стабильная работа магазинов, высокое качество продукции для покупателей, разнообразие ассортимента и быстрый сервис. Современная розничная торговля базируется на ИТ-решениях, которые применяются практически во всех процессах. Поэтому выбор провайдера для нас определяют отсутствие проблем доступа, стабильная поддержка и готовность партнера работать на наших скоростях и гибко отвечать актуальным запросам. За много лет сотрудничества «Ростелеком» доказал свою оперативность и надежность», — сказал руководитель управления по ИТ-сопровождению регионов розничной сети «Магнит» Дмитрий Шаранов.

Читайте также:

«Ростелеком» предоставляет услуги передачи данных и доступа в интернет крупнейшим российским и зарубежным компаниям. Среди основных сервисов, которые компания предлагает бизнесу и госзаказчикам, — организация каналов VPN и дата-центров, видеонаблюдение, интерактивное телевидение и другие. Подробности о возможностях партнерства с «Ростелеком» можно найти на официальном сайте компании.

В октябре 2021-го Юга.ру сравнили чеки из «Магнита» и показали, как росли цены на продукты с 2016-го по 2023-й годы.

«Магнит» Интернет Ростелеком Связь Телеком Торговля

Новости

Аэропорт Сочи увеличил время предполетного досмотра. Пассажиров просят приезжать за 3-4 часа
В Сочи открылся кинофестиваль «Антарес». Фильмы можно посмотреть бесплатно
В центре Краснодара на дороге образовалась двухметровая яма
Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год
В Краснодарском крае за последние годы инвестиции в туризм увеличились в 40 раз
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильмы «CODA: ребенок глухих родителей» и «Рука Бога»

Лента новостей

Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду
Вчера, 08:50
Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду
4 малоизвестные фишки Японского сада в Краснодаре
«Дома надоело»
25 июня, 13:03
«Дома надоело»
Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
24 июня, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию

Реклама на сайте