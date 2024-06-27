Почти 1,5 тыс. магазинов «Магнит» в Краснодарском крае и Адыгее используют оптический интернет «Ростелекома»

«Ростелеком» создал и поддерживает оптическую сеть доступа в интернет почти для 1,5 тыс. магазинов разных форматов розничной сети «Магнит» в Краснодарском крае и Адыгее

Специалисты компании в круглосуточном режиме мониторят безопасность и бесперебойность связи.

Провайдер и ритейлер сотрудничают с момента открытия первых торговых точек сети в Краснодарском крае. «Ростелеком» предоставляет для магазинов, офисов и логистических комплексов «Магнита» доступ в интернет и цифровую связь.

«Мы всегда находим индивидуальный подход для решения бизнес-задач наших клиентов. «Ростелеком» имеет большой опыт сотрудничества с крупными федеральными организациями с разветвленной структурой и благодаря самой обширной в стране оптической сети может обеспечить цифровой связью даже объекты в удаленных и сложных локациях. Развивая наше деловое партнерство, мы также организуем киберзащиту и обеспечиваем информационную безопасность объектов», — прокомментировал директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

«Для нас главное — стабильная работа магазинов, высокое качество продукции для покупателей, разнообразие ассортимента и быстрый сервис. Современная розничная торговля базируется на ИТ-решениях, которые применяются практически во всех процессах. Поэтому выбор провайдера для нас определяют отсутствие проблем доступа, стабильная поддержка и готовность партнера работать на наших скоростях и гибко отвечать актуальным запросам. За много лет сотрудничества «Ростелеком» доказал свою оперативность и надежность», — сказал руководитель управления по ИТ-сопровождению регионов розничной сети «Магнит» Дмитрий Шаранов.

«Ростелеком» предоставляет услуги передачи данных и доступа в интернет крупнейшим российским и зарубежным компаниям. Среди основных сервисов, которые компания предлагает бизнесу и госзаказчикам, — организация каналов VPN и дата-центров, видеонаблюдение, интерактивное телевидение и другие. Подробности о возможностях партнерства с «Ростелеком» можно найти на официальном сайте компании.