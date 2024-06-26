Депутат Госдумы предложил закрыть пляжи Краснодарского края и Севастополя рядом с военными и стратегическими объектами

Предыстория: 20 июня в Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом. На Кубани впервые с начала СВО погиб мирный житель. Также 21 июня мэр Краснодара рассказал в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся массовой атаке украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на территорию котельной рядом с автовокзалом «Южный». В результате происшествия пострадали четыре человека, а один из сотрудников поврежденной котельной погиб . Позже пресс-служба Минобороны России сообщила , что 21 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 БПЛА — над Краснодарским краем, а один БПЛА — над Волгоградской областью. 23 июня глава Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на Минобороны РФ заявил , что ПВО сбила четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории и взорвалась в воздухе над пляжем Учкуевка. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. По словам Развожаева, всего за медпомощью обратились 153 человека.

25 июня депутат Госдумы Дмитрий Гусев опубликовал в своем телеграм-канале документы с обращениями к губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Он предложил главам регионов закрыть пляжи, места отдыха и парки развлечений рядом с военными и стратегическими объектами.



«Необходимо временно запретить массовые скопления людей там, где есть угроза атак, пока безопасность не будет обеспечена. Это стало очевидно <...> в Севастополе, где ракета взорвалась над пляжем Учкуевка. Там отдыхали мирные граждане, семьи с детьми. Да, это принесет неудобства местным жителям и туристам. Приведет к убыткам бизнеса, особенно в летний сезон. Но так обеспечим безопасность», — отметил Гусев в телеграм-канале.



В обращениях к главам регионов он обосновал эту меру так:



«Ракета <...> взорвалась над пляжем, на котором отдыхали мирные граждане, семьи с детьми. Пляж Учкуевка, на котором погибли люди, расположен в непосредственной близости от военного объекта, который постоянно подвергается атакам».

«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места массового скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов».



Гусев не уточнил, какие именно пляжи Кубани и Севастополя необходимо закрыть.