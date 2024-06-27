С начала 2024 года абитуриенты Краснодарского края и Адыгеи взяли кредиты на образование на сумму 107 млн рублей
За 2023 год в Краснодарском крае и Адыгее почти 3 тыс. абитуриентов поступили в университеты за счет образовательного кредита
27 июня пресс-служба Сбера сообщила, что за 2023 год в Краснодарском крае и Адыгее почти 3 тыс. абитуриентов смогли поступить в выбранный вуз с помощью образовательного кредита от банка. За прошлый год в двух регионах количество выданных льготных займов на обучение в университетах выросло на 60%.
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По данным экспертов, самыми популярными вузами региона у абитуриентов стали: КубГУ, КубГАУ, КубГМУ, КубГТУ (Краснодар) и ГМУ им. адмирала Федора Ушакова (Новороссийск). На них пришлось 44% от общего количества одобренных заявок.
«Мы активно работаем с высшими и средними учебными заведениями и даем студентам финтеха возможность получать практический опыт, взаимодействуя с клиентами во время производственной или преддипломной практик. Кадровый резерв — важный приоритет для нас. Мы проводим непрерывную работу по его формированию. Так, в Кубанском аграрном университете работает Бизнес-школа Сбера, где специалисты банка готовят студентов на позицию кредитного инспектора. Это стажировка в реальной работе с малым бизнесом. Самые лучшие получают приглашение на работу в компании ещё до окончания обучения в вузе», — рассказала управляющая краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
За пять месяцев 2024 Сбер в Краснодарском крае и Адыгее выдал 107 млн рублей льготных кредитов на образование. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Образовательный кредит — это заем, который выдают банки на оплату обучения в вузах с низкой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, а основной долг заемщик возвращает в течение 15 лет после окончания университета. Досрочное погашение (полностью или частично) возможно в любое время. Кредит можно взять на оплату одного семестра, года или всего срока обучения в вузе с действующей лицензией.
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