Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год
«Интерфакс» представил рейтинг из 378 учебных заведений за 2024 год. Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места
26 июня группа «Интерфакс» опубликовала рейтинг университетов РФ за 2024 год. В него вошли 378 учебных заведений.
Кубанский государственный университет (Краснодар) набрал 860 баллов и занял 13-е место. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) получил 841 балл и разместился на 16-м месте.
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Вузы ЮФО и СКФО, которые вошли в рейтинг:
- 53-55-е места и 764 балл — Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону);
- 62-е место и 754 балла — Адыгейский государственный университет (Майкоп);
- 84-е место и 731 балл — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь);
- 89-90-е место и 728 баллов — Ростовский государственный экономический университет (Ростов-на-Дону);
- 92-97-е места и 726 баллов — Кубанский государственный технологический университет (Краснодар);
- 156-157-е места и 692 балла — Сочинский государственный университет (Сочи);
- 170-171-е места и 687 баллов — Пятигорский государственный университет (Пятигорск);
- 173-175-е места и 680 баллов — Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь);
- 176-е место и 678 баллов — Дагестанский государственный университет (Махачкала);
- 177-19-е места и 677 баллов — Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина (Краснодар);
- 181-е место и 674 балла — Чеченский государственный университет имени Кадырова (Грозный);
- 185-188-е места и 671 балл — Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова (Новочеркасск);
- 191-192-е места и 668 баллов — Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростов-на-Дону);
- 203-207е=-е места и 658 баллов — Государственный морской университет имени адмирала Ушакова (Новороссийск);
- 223-226-е места и 649 баллов — Кубанский государственный медицинский университет (Краснодар);
- 247-250-е места и 637 баллов — Армавирский государственный педагогический университет (Армавир);
- 247-250-е места и 637 баллов — Дагестанский государственный технический университет (Махачкала);
- 247-250-е места и 637 баллов — Ингушский государственный университет (Магас);
- 278-е место и 621 балл — Карачаево-Черкесский государственный университет имени Алиева (Карачаевск);
- 284-286-е места и 618 баллов — Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова (Грозный);
- 299-302-е места и 603 балла — Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова (Владикавказ);
- 303-306-е места и 602 балла — Дагестанский государственный медицинский университет (Махачкала);
- 307-308-е места и 600 баллов — Майкопский государственный технологический университет (Майкоп);
- 317-318-е места и 591 балл — Ставропольский государственный медицинский университет (Ставрополь);
- 322-323-е места и 588 баллов — Дагестанский государственный аграрный университет имени Джамбулатова (Махачкала);
- 327-е место и 585 баллов — Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени Кокова (Нальчик);
- 330-331-е места и 583 балла — Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ);
- 333-335-е места и 580 баллов — Северо-Кавказская государственная академия (Черкесск);
- 348-е место и 564 балла — Чеченский государственный педагогический университет (Грозный);
- 352-е место и 554 балла — Ростовский государственный медицинский университет (Ростов-на-Дону);
- 357-е место и 546 баллов — Донской государственный аграрный университет (Ростовская область, поселок Персиановский);
- 375-е место и 464 балла — Южный университет (Ростов-на-Дону).
Университеты оценивали по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд.
Анализ проводили на основании данных анкет, доступных публичных данных, как учебных заведений, так и Министерства науки и высшего образования, а также информации из систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».
Ранее аналитики составили рейтинг вузов Южного округа. Первое место занял Кубанский государственный медицинский университет. Он возглавлял этот список и в 2023 году.