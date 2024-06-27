Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

«Интерфакс» представил рейтинг из 378 учебных заведений за 2024 год. Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места

26 июня группа «Интерфакс» опубликовала рейтинг университетов РФ за 2024 год. В него вошли 378 учебных заведений.

Кубанский государственный университет (Краснодар) набрал 860 баллов и занял 13-е место. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) получил 841 балл и разместился на 16-м месте.

Читайте также:

Вузы ЮФО и СКФО, которые вошли в рейтинг:

  • 53-55-е места и 764 балл — Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону);
  • 62-е место и 754 балла — Адыгейский государственный университет (Майкоп);
  • 84-е место и 731 балл — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь);
  • 89-90-е место и 728 баллов — Ростовский государственный экономический университет (Ростов-на-Дону);
  • 92-97-е места и 726 баллов — Кубанский государственный технологический университет (Краснодар);
  • 156-157-е места и 692 балла — Сочинский государственный университет (Сочи);
  • 170-171-е места и 687 баллов — Пятигорский государственный университет (Пятигорск);
  • 173-175-е места и 680 баллов — Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь);
  • 176-е место и 678 баллов — Дагестанский государственный университет (Махачкала);
  • 177-19-е места и 677 баллов — Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина (Краснодар);
  • 181-е место и 674 балла — Чеченский государственный университет имени Кадырова (Грозный);
  • 185-188-е места и 671 балл — Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова (Новочеркасск);
  • 191-192-е места и 668 баллов — Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростов-на-Дону);
  • 203-207е=-е места и 658 баллов — Государственный морской университет имени адмирала Ушакова (Новороссийск);
  • 223-226-е места и 649 баллов — Кубанский государственный медицинский университет (Краснодар);
  • 247-250-е места и 637 баллов — Армавирский государственный педагогический университет (Армавир);
  • 247-250-е места и 637 баллов — Дагестанский государственный технический университет (Махачкала);
  • 247-250-е места и 637 баллов — Ингушский государственный университет (Магас);
  • 278-е место и 621 балл — Карачаево-Черкесский государственный университет имени Алиева (Карачаевск);
  • 284-286-е места и 618 баллов — Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова (Грозный);
  • 299-302-е места и 603 балла — Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова (Владикавказ);
  • 303-306-е места и 602 балла — Дагестанский государственный медицинский университет (Махачкала);
  • 307-308-е места и 600 баллов — Майкопский государственный технологический университет (Майкоп);
  • 317-318-е места и 591 балл — Ставропольский государственный медицинский университет (Ставрополь);
  • 322-323-е места и 588 баллов — Дагестанский государственный аграрный университет имени Джамбулатова (Махачкала);
  • 327-е место и 585 баллов — Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени Кокова (Нальчик);
  • 330-331-е места и 583 балла — Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ);
  • 333-335-е места и 580 баллов — Северо-Кавказская государственная академия (Черкесск);
  • 348-е место и 564 балла — Чеченский государственный педагогический университет (Грозный);
  • 352-е место и 554 балла — Ростовский государственный медицинский университет (Ростов-на-Дону);
  • 357-е место и 546 баллов — Донской государственный аграрный университет (Ростовская область, поселок Персиановский);
  • 375-е место и 464 балла — Южный университет (Ростов-на-Дону).

Университеты оценивали по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. 

Анализ проводили на основании данных анкет, доступных публичных данных, как учебных заведений, так и Министерства науки и высшего образования, а также информации из систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».

  • © Скриншот с сайта academia.interfax.ru
    © Скриншот с сайта academia.interfax.ru

Ранее аналитики составили рейтинг вузов Южного округа. Первое место занял Кубанский государственный медицинский университет. Он возглавлял этот список и в 2023 году. 

Краснодар Образование Рейтинги Ростов-на-Дону

Новости

Аэропорт Сочи увеличил время предполетного досмотра. Пассажиров просят приезжать за 3-4 часа
В Сочи открылся кинофестиваль «Антарес». Фильмы можно посмотреть бесплатно
В центре Краснодара на дороге образовалась двухметровая яма
Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год
В Краснодарском крае за последние годы инвестиции в туризм увеличились в 40 раз
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильмы «CODA: ребенок глухих родителей» и «Рука Бога»

Лента новостей

Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду
Вчера, 08:50
Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду
4 малоизвестные фишки Японского сада в Краснодаре
«Дома надоело»
25 июня, 13:03
«Дома надоело»
Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
24 июня, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию

Реклама на сайте