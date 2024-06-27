Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места в рейтинге «Интерфакса» за 2024 год

«Интерфакс» представил рейтинг из 378 учебных заведений за 2024 год. Вузы Краснодара и Ростова-на-Дону заняли 13 и 16 места

26 июня группа «Интерфакс» опубликовала рейтинг университетов РФ за 2024 год. В него вошли 378 учебных заведений. Кубанский государственный университет (Краснодар) набрал 860 баллов и занял 13-е место. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) получил 841 балл и разместился на 16-м месте.

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Вузы ЮФО и СКФО, которые вошли в рейтинг: 53-55-е места и 764 балл — Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону);

62-е место и 754 балла — Адыгейский государственный университет (Майкоп);

84-е место и 731 балл — Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь);

89-90-е место и 728 баллов — Ростовский государственный экономический университет (Ростов-на-Дону);

92-97-е места и 726 баллов — Кубанский государственный технологический университет (Краснодар);

156-157-е места и 692 балла — Сочинский государственный университет (Сочи);

170-171-е места и 687 баллов — Пятигорский государственный университет (Пятигорск);

173-175-е места и 680 баллов — Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь);

176-е место и 678 баллов — Дагестанский государственный университет (Махачкала);

177-19-е места и 677 баллов — Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина (Краснодар);

181-е место и 674 балла — Чеченский государственный университет имени Кадырова (Грозный);

185-188-е места и 671 балл — Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова (Новочеркасск);

191-192-е места и 668 баллов — Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростов-на-Дону);

203-207е=-е места и 658 баллов — Государственный морской университет имени адмирала Ушакова (Новороссийск);

223-226-е места и 649 баллов — Кубанский государственный медицинский университет (Краснодар);

247-250-е места и 637 баллов — Армавирский государственный педагогический университет (Армавир);

247-250-е места и 637 баллов — Дагестанский государственный технический университет (Махачкала);

247-250-е места и 637 баллов — Ингушский государственный университет (Магас);

278-е место и 621 балл — Карачаево-Черкесский государственный университет имени Алиева (Карачаевск);

284-286-е места и 618 баллов — Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова (Грозный);

299-302-е места и 603 балла — Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова (Владикавказ);

303-306-е места и 602 балла — Дагестанский государственный медицинский университет (Махачкала);

307-308-е места и 600 баллов — Майкопский государственный технологический университет (Майкоп);

317-318-е места и 591 балл — Ставропольский государственный медицинский университет (Ставрополь);

322-323-е места и 588 баллов — Дагестанский государственный аграрный университет имени Джамбулатова (Махачкала);

327-е место и 585 баллов — Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени Кокова (Нальчик);

330-331-е места и 583 балла — Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ);

333-335-е места и 580 баллов — Северо-Кавказская государственная академия (Черкесск);

348-е место и 564 балла — Чеченский государственный педагогический университет (Грозный);

352-е место и 554 балла — Ростовский государственный медицинский университет (Ростов-на-Дону);

357-е место и 546 баллов — Донской государственный аграрный университет (Ростовская область, поселок Персиановский);

375-е место и 464 балла — Южный университет (Ростов-на-Дону). Университеты оценивали по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. Анализ проводили на основании данных анкет, доступных публичных данных, как учебных заведений, так и Министерства науки и высшего образования, а также информации из систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».

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