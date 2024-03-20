Аналитики составили рейтинг вузов Южного округа. Рассказываем о лидерах

Рейтинговое агентство RAEX составило локальные списки вузов по федеральным округам России

Первое место в рейтинге вузов Южного федерального округа занял Кубанский государственный медицинский университет. Он возглавлял этот список и в 2023 году. На второй позиции расположился Государственный морской университет имени адмирала Ушакова, на третьей — Ростовский государственный университет путей сообщения.

Далее идут Калмыцкий государственный университет имени Городовикова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Адыгейский государственный университет. Замыкают первую десятку Донской государственный аграрный университет, Астраханский государственный технический университет и Волгоградский государственный аграрный университет. При этом в топ-10 по югу России произошли изменения. Так, серебряный и бронзовый призеры прошлого года — Кубанский государственный госуниверситет и Кубанский государственный аграрный университеты — сумели войти в международный рейтинг «Три миссии университета» и из-за этого исключены из списка.