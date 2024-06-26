В некоторых районах Краснодара и пригородных поселках поднимут тарифы на воду

1 июля одном районе Краснодара и пригороде поднимут цены на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод

МУП ВКХ «Водоканал» опубликовал новые тарифы, которые вступают в силу 1 июля. Так, цену на питьевую воду увеличат на 64,3% — с 31,91 до 52,43 рублей с НДС.

Стоимость водоотведения вырастет на 74,7% — с 41,28 до 72,13 рублей за 1 куб. метр). Тарифы на транспортировку сточных вод увеличат с 14,11 до 54,24 руб. за 1 куб. метр).

Повышение цен также коснется абонентов-льготников. Тарифы вырастут на 14,47% — на питьевую воду с 28,26 до 32,35 рублей и за водоотведение с 22,38 до 25,62 рублей.