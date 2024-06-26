В некоторых районах Краснодара и пригородных поселках поднимут тарифы на воду
1 июля одном районе Краснодара и пригороде поднимут цены на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод
МУП ВКХ «Водоканал» опубликовал новые тарифы, которые вступают в силу 1 июля. Так, цену на питьевую воду увеличат на 64,3% — с 31,91 до 52,43 рублей с НДС.
Читайте также:
Стоимость водоотведения вырастет на 74,7% — с 41,28 до 72,13 рублей за 1 куб. метр). Тарифы на транспортировку сточных вод увеличат с 14,11 до 54,24 руб. за 1 куб. метр).
Повышение цен также коснется абонентов-льготников. Тарифы вырастут на 14,47% — на питьевую воду с 28,26 до 32,35 рублей и за водоотведение с 22,38 до 25,62 рублей.
МУП ВКХ «Водоканал» обслуживает следующие объекты:
- улица Вавилова;
- 1-е отделение учхоза «Кубань»;
- поселок Белозёрный;
- станица Елизаветинская;
- хутор Копанской;
- поселок Колосистый;
- поселок Кирпичный;
- поселок Краснолит;
- поселок Тепловод;
- поселок Новый;
- поселок Победитель;
- 1-е отделение КНИИСХ;
- 2-е отделение агрофирмы «Солнечная».
Как писали Юга.ру, в июле жителей Краснодарского края ждёт индексация платежей за капремонт. Сумма взноса вырастет на 36% — с 6,95 до 9,47 рублей за 1 кв. метр.