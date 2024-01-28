Платежи за капремонт в многоэтажках Краснодарского края подорожают сразу на 36%

В июле жителей Кубани ждёт индексация платежей за капремонт. Сумма взноса вырастет на 36%

В Краснодарском крае проиндексируют платежи за капремонт. Ежемесячный взнос вырастет до 9,47 рублей за 1 кв метр. Сейчас он составляет 6,95 рублей.

Соответствующий документ подписал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Он вступит в силу 1 июля 2024 года и будет действовать как минимум до 31 декабря.

Напомним, с 1 июля на Кубани вырастут цены и на газ. Тариф повысят на 10%. В Краснодаре стоимость кубометра увеличат до 7,14 рублей, в Славянском районе — до 7,71, в Усть-Лабинском — до 7,68 рублей. В остальных районах кубометр газа будет стоить 8,34 рублей.

Также с 1 июля подорожает электричество. Тариф вырастет на 8,8%. Отметим, платы за услуги ЖКХ ограничено правительством РФ на уровне 9,6%, при этом допустимо отклонение в каждом муниципалитете до 14,5%.