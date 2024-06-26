Проект дороги в обход Адлера проходит госэкспертизу

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Мэрия Сочи рассказала, что проект первого этапа трассы от М-4 до курорта проходит госэкспертизу

Предыстория: На создание обхода Адлера в бюджете заложили 73,5 млрд рублей. Протяженность дороги составит около 10 км. Начать работы планировали в 2024 году, а завершить — в 2026 году.

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26 июня пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что проект первого этапа дороги в обход Адлера проходит госэкспертизу. Как отметили в администрации курорта, в направлении адлерского вокзала количество транспорта превышает нормативно-пропускную способность и составляет более 50 тыс. автомобилей в сутки. Новая трасса должна разгрузить улично-дорожную сеть Сочи.

«По проекту уже завершили подготовительный этап, находимся в экспертизе. Рассчитываем получить разрешение на строительство к августу. Необходимые работы, которые можно осуществлять без специального разрешения, ведутся. В частности, организуем строительную площадку в селе Высоком», — рассказал директор сочинского филиала компании «Автодор» Ренат Сайфуллин.

На стройплощадке разместили строительный городок, где организуют склад материалов. Отмечается, что соглашение с производителями уже заключили. В первом квартале 2025 года в Сочи доставят необходимую спецтехнику.

Как писали ранее Юга.ру, восточный обход Ставрополя расширят до четырех полос к 2026 году.

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Проект дороги в обход Адлера проходит госэкспертизу
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