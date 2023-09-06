В Краснодарском крае в 2024 году планируют начать строительство обхода Адлера

Обход Адлера хотят построить за два года. Начать планируют в 2024 году

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству обхода Адлера начнут в 2024 году. Завершить проект хотят в 2026 году.

По словам Хуснуллина, обход Адлера является уникальным проектом, который изменит экономику региона и выведет её на новый уровень. Дорога даст толчок к большему развитию края, считает зампред.