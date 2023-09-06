В Краснодарском крае в 2024 году планируют начать строительство обхода Адлера
Обход Адлера хотят построить за два года. Начать планируют в 2024 году
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству обхода Адлера начнут в 2024 году. Завершить проект хотят в 2026 году.
По словам Хуснуллина, обход Адлера является уникальным проектом, который изменит экономику региона и выведет её на новый уровень. Дорога даст толчок к большему развитию края, считает зампред.
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Как писали Юга.ру, обход Адлера строят в рамках проекта «Южный кластер» и трассы Горячий Ключ — аэропорт Сочи. Работы на первом участке начались в 2023 году.
Общая протяженность новой четырехполосной трассы составит 152 км. Для этого построят три обхода городов: третья очередь обхода Сочи (13,6 км), обход Туапсе (16,5 км) и обход Лазаревского (9,5 км). Разработкой проекта занимается «Автодор».
На создание обхода Адлера в бюджете заложили 73,5 млрд рублей. Протяженность дороги составит около 10 км. Весной 2023 года в рамках строительства участка начались инженерно-изыскательские работы.