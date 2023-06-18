Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,5 трлн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Специалисты оценивают строительство скоростной трассы Джубга – Сочи в 1,5 трлн рублей

Об этом сообщил «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Она станет полноценным дублером загруженной дороги А-147. По его словам, реализация проекта займет пять лет.

«Сейчас рассматриваются варианты финансирования 50% за счет федбюджета и 50% за счет привлечения внебюджетных источников. В правительстве финансовую модель собрали, рассматриваем ее вместе с Минфином. Понятно, что приоритеты по проектам будет определять государство. Мы же считаем, что это один из приоритетных объектов, поэтому в ближайшее время, я думаю, по нему будет принято решение», — сказал Петушенко.

Вся трасса разбита на два участка. В первую очередь будут строить участок в обход Адлера. На создание этой части дороги в бюджете заложено 73,5 млрд рублей. 

Как писали Юга.ру, 15 июня официально открыли Дальний Западный обход Краснодара. Дорога сократит путь к Черному морю

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Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,5 трлн рублей
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