Федор Смолов будет снова играть за ФК «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Нападающий Федор Смолов в ближайшее время планирует вернуться в футбольный клуб «Краснодар»

17 июня «Спорт-Экспресс» сообщил, что 34-летний Федор Смолов собирается оформить контракт с футбольным клубом «Краснодар». По данным издания, нападающий прибудет в столицу Кубани 18 июня, чтобы пройти медосмотр и подписать документы.

Ожидается, что соглашение с «Краснодаром» будет рассчитано на один год.

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Федор Смолов выступал за «быков» с 2015 по 2018 годы. В январе 2022 года он подписал контракт с московским «Динамо». В сезоне-2023/24 он провел 34 матча, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт нападающего с «Динамо» истекает 30 июня.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.

Как писали Юга.ру, вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов перешел в сильнейшую команду Франции — «Пари Сен-Жермен».

Краснодар ФК «Краснодар»

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