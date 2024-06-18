Федор Смолов будет снова играть за ФК «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов в ближайшее время планирует вернуться в футбольный клуб «Краснодар»

17 июня «Спорт-Экспресс» сообщил, что 34-летний Федор Смолов собирается оформить контракт с футбольным клубом «Краснодар». По данным издания, нападающий прибудет в столицу Кубани 18 июня, чтобы пройти медосмотр и подписать документы.

Ожидается, что соглашение с «Краснодаром» будет рассчитано на один год.