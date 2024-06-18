Федор Смолов будет снова играть за ФК «Краснодар»
Нападающий Федор Смолов в ближайшее время планирует вернуться в футбольный клуб «Краснодар»
17 июня «Спорт-Экспресс» сообщил, что 34-летний Федор Смолов собирается оформить контракт с футбольным клубом «Краснодар». По данным издания, нападающий прибудет в столицу Кубани 18 июня, чтобы пройти медосмотр и подписать документы.
Ожидается, что соглашение с «Краснодаром» будет рассчитано на один год.
Федор Смолов выступал за «быков» с 2015 по 2018 годы. В январе 2022 года он подписал контракт с московским «Динамо». В сезоне-2023/24 он провел 34 матча, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт нападающего с «Динамо» истекает 30 июня.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.
Как писали Юга.ру, вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов перешел в сильнейшую команду Франции — «Пари Сен-Жермен».