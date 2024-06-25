В Краснодаре покажут спектакль A.N.T.R.O.P.O.S по мотивам рассказа Чехова

Рассказ драматурга Антона Чехова «Человек в футляре» лежит в основе спектакля. Режиссер попытался показать зрителям, что такое футляр, естественно ли для людей стремиться к одиночеству и кто на самом деле «человек в коробке».

Премьерные показы пройдут 5 июля в 20:00 и 6-7 июля в 19:00 по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.