В Краснодаре покажут спектакль A.N.T.R.O.P.O.S по мотивам рассказа Чехова
В краснодарском частном театре «Мой» 5-7 июля пройдут премьерные показы спектакля A.N.T.R.O.P.O.S от команды «Культурные люди» (12+)
Краснодарский частный театр «Мой» анонсировал на 5-7 июля премьерные показы спектакля-фантасмагории A.N.T.R.O.P.O.S. Павел Львов-Белов из команды «Культурные люди» выступил режиссером постановки.
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Рассказ драматурга Антона Чехова «Человек в футляре» лежит в основе спектакля. Режиссер попытался показать зрителям, что такое футляр, естественно ли для людей стремиться к одиночеству и кто на самом деле «человек в коробке».
Премьерные показы пройдут 5 июля в 20:00 и 6-7 июля в 19:00 по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.
Как писали Юга.ру, краснодарский «Дом мецената» готовит премьеру иммерсивного спектакля. Новую постановку покажут в здании бывшей лютеранской кирхи осенью 2024 года.