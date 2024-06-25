В Краснодаре покажут спектакль A.N.T.R.O.P.O.S по мотивам рассказа Чехова

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском частном театре «Мой» 5-7 июля пройдут премьерные показы спектакля A.N.T.R.O.P.O.S от команды «Культурные люди» (12+)

Краснодарский частный театр «Мой» анонсировал на 5-7 июля премьерные показы спектакля-фантасмагории A.N.T.R.O.P.O.S. Павел Львов-Белов из команды «Культурные люди» выступил режиссером постановки.

Читайте также:

Рассказ драматурга Антона Чехова «Человек в футляре» лежит в основе спектакля. Режиссер попытался показать зрителям, что такое футляр, естественно ли для людей стремиться к одиночеству и кто на самом деле «человек в коробке».

Премьерные показы пройдут 5 июля в 20:00 и 6-7 июля в 19:00 по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Дом мецената» готовит премьеру иммерсивного спектакля. Новую постановку покажут в здании бывшей лютеранской кирхи осенью 2024 года.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

В Краснодаре покажут спектакль A.N.T.R.O.P.O.S по мотивам рассказа Чехова
В горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида
Власти Ростовской области запустят новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор»
Показ мод в грязелечебнице. Ессентуки претендуют на звание фешн-столицы РФ
Погода на Кубани: в регионе прогнозируют дождь и сильный ветер
В Краснодаре пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно

Лента новостей

«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
Сегодня, 13:03
«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Вчера, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию
Прокуратура против духоты
Сегодня, 11:23
Прокуратура против духоты
Администрацию Сочи разрешили посещать в пляжной одежде, шортах и майках

Реклама на сайте