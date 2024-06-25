Троицкие хороводы, «песни лихолетья», спектакли о расказачивании: на Кубани прошёл летний фестиваль «Александровская крепость»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» провёл крупнейший в России и четвёртый по счёту фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». Событие посвятили празднику Троицы и воспоминаниям о трагических страницах истории казачества

Пресс-служба фонда «Вольное Дело» сообщила о фестивале, который состоялся в Усть-Лабинске 22 и 23 июня. Он объединил казаков Кубани, Терека, Дона и Урала, а также 20 тыс. ценителей фольклора со всей России.



«Александровская крепость» на два дня превратила Усть-Лабинск в музыкальную, театральную и книжную столицу Кубани — настолько насыщенной, разнообразной и звёздной по составу была программа мероприятия. Канун Троицы — «поминальную субботу», совпавшую в этом году с Днём памяти и скорби — посвятили памяти казаков, репрессированных в годы Гражданской войны. В воскресенье с размахом отпраздновали Троицу: подпевали фолк-группам, делали традиционных кукол-«кукушек», слушали лекции историков и этнографов, водили хороводы у озера и запускали по воде троицкие венки.

Одним из главных событий фестиваля стала театральная программа, посвященная трагедии расказачивания. Лучшие современные режиссеры и драматурги объединились с труппами южных театров, чтобы показать истории реальных людей, ставших жертвами страшной эпохи и в один момент потерявших близких, дом, родину, а часто и жизнь. Музыкальные коллективы исполняли на фестивале запрещенные в 1920-х годах казачьи «песни лихолетья», историки читали лекции о высылках и голоде 1932-1933 года, а филологи и писатели рассуждали об образе Гражданской войны в романах «Белая гвардия», «Тихий Дон» и «Доктор Живаго».



Тема исторической памяти стала ключевой и для писателей: Амиран Урушадзе рассказал о роли казачества в Кавказской войне и борьбе за свободу на Дону, Леонид Юзефович поговорил о мемуарах выдающегося кубанского казака Фёдора Елисеева, Анна Матвеева поделилась историей, как дневник родной бабушки стал основой для её романа, а Алексей Поляринов обсудил с читателями, как детские воспоминания и реальные люди из жизни материализуются в сюжетах книг.

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Писательница Евгения Некрасова в своих выступлениях предложила посмотреть на фольклор как на архив коллективной памяти, обращение к которой помогает людям преодолевать испытания и осмыслять происходящее. На литературном мастер-классе молодые авторы вместе с Евгенией разобрали, как устроены кубанские былички и заговоры, попробовали адаптировать их к современности и написали свои. Сказковед Инна Веселова рассказала, как узнавать в своей жизни сюжеты народных сказок, а лингвист Максим Кронгауз объяснил важность переосмысления фольклора, без которого получаются не новые художественные произведения, а лишь карикатуры на старые.



Фольклорист Александра Баркова выступила с лекциями о главных образах праздника Троицы — русалках и березах, и поучаствовала в этнографической дискуссии о христианских и языческих корнях праздника. Музыкальный терапевт Елизавета Тюгаева рассказала на «Александровской крепости» о терапевтическом потенциале фольклора в целом и троицких обрядов в частности. Троица, как граница весны и лета, подразумевает переход из одного состояния в другое, и современный человек может рассматривать праздник как веху личного пути.

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

Концертная программа подарила зрителям 20 часов музыки. Ансамбли «Криница», «Братина», «Вольница», «Век» и «Казачий кругъ» выступили с программами исторических и троицких песен, а Сергей Старостин, группы «Этносфера», «Партизан FM», «Ула и неудержимый» и hodíla ízba продемонстрировали, как интересно звучит современный фольклор. До ночи на праздничном концерте гости фестиваля подпевали певице Жене Любич, водили хороводы под песни «Отавы Ё» и танцевали вместе с группой «Ундервуд». Студенты ГИТИСа погрузили гостей в литературный мир Гоголя: вместе с влюбленным казаком Левко и утонувшей панночкой зрители гуляли по городу, искали мачеху-ведьму среди других утопленниц и пели русалочьи песни. На фольклорных мастер-классах посетителей обучали народному танцу, вокалу и игре на балалайке, а на гастроярмарке лучший шеф-повар юга России Андрей Матюха предлагал летние блюда кубанской кухни.

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

Почетными гостями летней «Александровской крепости» стали посол Японии в России Акира Муто, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фестиваль «Александровская крепость» проводится фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» с 2020 года. Событие объединяет музыку, театр, литературу, кино и гастрономию, чтобы исследовать традицию с помощью разных жанров и форм искусства. Следующий осенний фестиваль состоится в Усть-Лабинске 27-29 сентября 2024 года. За его новостями можно следить на страницах во ВКонтакте и в Телеграме.