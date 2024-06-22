Биг-бенд Георгия Гараняна закроет джазовый сезон в Краснодаре

Краснодарский Музыкальный театр анонсировал закрытие джазового сезона. 1 июля состоится большой концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Коллектив исполнит известные хиты и джазовые стандарты в необычных аранжировках. Специальным гостем программы станет вокалистка Ольга Синяева.

Начало концерта в 19:00 по адресу улица Красная, 44. Узнать подробности можно по ссылке.

Биг-бенд Георгия Гараняна создал в 1997 году основатель творческого объединения «Премьера» Леонард Гатов. Он пригласил Гараняна возглавить оркестр. Сейчас коллективом руководит саксофонист Юрий Красильников. Он постоянно обращается к новым направлениям в музыке, включая в концертные программы произведения как популярных композиторов, так и мало известных авторов.