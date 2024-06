В Краснодаре проект Luminary даст музыкальное шоу при свечах, на этот раз в «Баскет-холле»

Проект Luminary анонсировал на 27 июня новую концертную программу «Синестезия». Прозвучат композиции «Зима» Aнтонио Вивальди, Can You Hear The Music (OST Oppenheimer) Людвига Йоранссона, из сериала «Игра престолов» Рамина Джавади и другие.