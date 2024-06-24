В Краснодаре проект Luminary даст музыкальное шоу при свечах, на этот раз в «Баскет-холле»

В краснодарском «Баскет-холле» 27 июня пройдет масштабное музыкальное шоу при свечах «Синестезия» (12+)

Проект Luminary анонсировал на 27 июня новую концертную программу «Синестезия». Прозвучат композиции «Зима» Aнтонио Вивальди, Can You Hear The Music (OST Oppenheimer) Людвига Йоранссона, из сериала «Игра престолов» Рамина Джавади и другие.

В шоу будут задействованы камерный оркестр из 30 артистов и более 14 голосов камерного хора. Специальным гостем станет электронный дуэт MATTGENE. Шоу Luminary неизменно пользуется популярностью в кубанской столице. Организаторы создают уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства. Начало в 19:30. Узнать подробности можно на сайте.