«Море будет в осколках». Люди раскритиковали зеркальный мост, открытый в Анапе

Власти Анапы рассказали подробности о новом пешеходном зеркальном мосте. Предыдущее строение разрушил шторм

20 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы сообщил о завершении строительства нового 56-метрового пешеходного зеркального моста через речку Анапку. Летом 2023 года прежнюю конструкцию разрушил шторм.

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В мэрии курорта рассказали, что мост расширили до 2,2 метров. Внутри появились смотровые площадки:



«Внутри сооружение обшито деревом, а снаружи — зеркальными панелями, отражающими пространство вокруг и создающими иллюзию продолжения моря, пляжа и реки».

Жители Анапы также поделились в соцсетях мнением о новой зеркальной конструкции. Некоторые остались недовольны: