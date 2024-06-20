«Море будет в осколках». Люди раскритиковали зеркальный мост, открытый в Анапе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Курорт Анапа» https://t.me/kurortanapa/5534
    © Скриншот из телеграм-канала «Курорт Анапа» https://t.me/kurortanapa/5534

Власти Анапы рассказали подробности о новом пешеходном зеркальном мосте. Предыдущее строение разрушил шторм

20 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы сообщил о завершении строительства нового 56-метрового пешеходного зеркального моста через речку Анапку. Летом 2023 года прежнюю конструкцию разрушил шторм.

В Анапе выбирают название для самого большого парка:

В мэрии курорта рассказали, что мост расширили до 2,2 метров. Внутри появились смотровые площадки:

«Внутри сооружение обшито деревом, а снаружи — зеркальными панелями, отражающими пространство вокруг и создающими иллюзию продолжения моря, пляжа и реки».

Жители Анапы также поделились в соцсетях мнением о новой зеркальной конструкции. Некоторые остались недовольны:

Напомним, что власти изменили статус Анапы с городского на муниципальный округ. Узнать, что это значит, можно здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру.

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