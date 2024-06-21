В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах

Из-за усиления отжимного ветра в Анапе ввели ограничения на использование катамаранов, надувных кругов и матрасов

21 июня пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на пляжах курорта запретили использовать катамараны и надувные плавательные средства. Ограничения связаны с усилением отжимного северо-восточного ветра.

По данным мэрии курорта, сегодня спасатели патрулируют акваторию в местах отдыха. Они рассказывают жителям и гостям Анапы правила безопасного поведения на воде и предупреждают специалистов, дежурящих на городских пляжах.

Отжимной ветер — опасное природное явление. Оно периодически возникает на Черноморском и Азовском побережьях. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с.



Он может уносить в море суда, лодки и людей. Нескольких порывов отжимного ветра достаточно, чтобы оказаться в сотнях метрах от берега. Кроме того, высота волн при этом явлении достигает нескольких метров.



Чаще всего перед усилением отжимного ветра на курортах вводят запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах.