В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за усиления отжимного ветра в Анапе ввели ограничения на использование катамаранов, надувных кругов и матрасов

21 июня пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на пляжах курорта запретили использовать катамараны и надувные плавательные средства. Ограничения связаны с усилением отжимного северо-восточного ветра.

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По данным мэрии курорта, сегодня спасатели патрулируют акваторию в местах отдыха. Они рассказывают жителям и гостям Анапы правила безопасного поведения на воде и предупреждают специалистов, дежурящих на городских пляжах.

Отжимной ветер — опасное природное явление. Оно периодически возникает на Черноморском и Азовском побережьях. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с.

Он может уносить в море суда, лодки и людей. Нескольких порывов отжимного ветра достаточно, чтобы оказаться в сотнях метрах от берега. Кроме того, высота волн при этом явлении достигает нескольких метров.

Чаще всего перед усилением отжимного ветра на курортах вводят запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах.

Как писали ранее Юга.ру, мыс «Суджукская коса» назвали самой опасной точкой для купания в Новороссийске. В этом месте сильное течение может унести плавающего на дно моря.

Анапа Курорты и туризм Пляжи Спасение Черное море

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